Une Américaine fabrique des pépites de poulet avec un coq de compagnie après qu’il ait picoré le visage de son enfant

Lorsque nous gardons un animal de compagnie à la maison, la plupart d’entre nous communiquons souvent avec lui sur le plan émotionnel, mais une mère est allée trop loin et en a fait une blague en transformant son coq de compagnie “méchant” en pépites de poulet dans le but de se venger. pour qu’il attaque son enfant. Ses actions ont divisé Internet.

Une mère du Mississippi, Magan Schmidt, a publié sur Facebook ses compétences parentales après avoir tué le coq de la famille, HeiHei, et l’a mangé après qu’il ait “attaqué” sa fille et l’ait presque aveuglée.

La mère a supprimé le message d’origine, mais un compte de page de fans de Magan Schmidt a montré des photos de son enfant avec des coups de bec saignants sur le front, le cou et la joue. Il y a aussi des photos de l’enfant debout à côté du coq avant l’accident et une autre photo de pépites de poulet probablement faites de HeiHei.

Son message disait: “Eh bien, c’est finalement arrivé. Notre méchant coq de basse-cour, HeiHei, a attaqué le bébé ! Nous avons eu tellement de chance qu’il n’ait pas fait plus de dégâts qu’il n’en a fait. Un demi-pouce et elle aurait perdu un œil » ! Elle a déclaré: «Néanmoins, il a obtenu ce qui lui revenait! Maman ne joue pas quand il s’agit de ses bébés. Des pépites HeiHei pour le dîner !

Internet était divisé à ce sujet. Alors que beaucoup remettaient en question sa parentalité, il y en avait d’autres qui soutenaient Magan. Un utilisateur a écrit: «Il me semble que vous saviez que le coq avait des problèmes auparavant et que vous attendiez juste qu’il ait l’enfant. Il me semble également que vous êtes peut-être un peu en retard quand il s’agit d’être parent », tandis qu’un autre a critiqué sa phrase d’ouverture et a déclaré:« ‘C’est finalement arrivé’, donc vous anticipiez que quelque chose de mal se produisait encore, n’a rien fait pour l’empêcher. D’accord”.

Quelques-uns ont également manifesté leur soutien. Un utilisateur de Facebook a écrit : « Je soutiens complètement cela. C’est une manière de vivre! Vous tous qui pensez instantanément que les parents se sont trompés, vous n’avez évidemment aucune idée de la vie à la ferme et de l’élevage du bétail » ! « Nous vivons dans un monde mou. Si vous n’avez pas grandi dans une ferme ou vécu comme ça, ne commentez pas. C’est la vie. Dépassez-vous », a écrit un autre. Pourtant, une autre personne a déclaré: «Il est assez facile de dire dans les commentaires qui n’a jamais côtoyé de méchants coqs auparavant! Certains oiseaux font de meilleures pépites ».

