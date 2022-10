Une Américaine expulsée d’une salle de sport pour avoir partagé des photos “insipides” sur Instagram

Une femme, aux États-Unis, a dû payer le prix d’être « trop sexy ». Shirls Larson, qui a été membre d’un gymnase local pendant 6 ans, a été invitée à partir par les autorités à cause des selfies qu’elle a pris à mi-entraînement, a rapporté The Sun. Dans un tweet expliquant son calvaire, Shirls a allégué que, selon les autorités du gymnase, les photos qu’elle avait prises étaient des “photos Instagram insipides”. Shirls a également révélé qu’elle avait rejoint un nouveau gymnase maintenant.

Sur la photo, on voit la passionnée de fitness exhibant son corps ciselé dans un soutien-gorge lilas et un short chaud assorti tout en tenant un poids d’haltère.

J’ai été expulsé de la petite salle de sport de ma ville natale dont je suis membre depuis 6 ans pour avoir pris des photos insipides sur Instagram Me voici dans ma nouvelle salle de sport tournant une nouvelle page S/O modestie

S/O étant de bon goût à partir de maintenant

S/O élégants grizzleys #fitnessgirl #gymgirls pic.twitter.com/OwdE6aYgRr – shirlsss (@shortyshirls) 14 mars 2022

Jurant d’être plus “modeste” et “de bon goût”, ce qui pourrait bien être une subtile tentative de sarcasme, Shirls a partagé une photo supplémentaire où elle a enfilé un t-shirt surdimensionné et un pantalon de survêtement gris, dans sa nouvelle salle de sport.

Plus tard, elle a également expliqué la situation dans une publication Instagram, affirmant que la salle de sport pensait qu’elle avait publié du contenu “sans goût et immoral”. Shirls a ajouté qu’elle respecte tout le monde, peu importe ce qu’ils portent ou ne portent pas.

D’un autre côté, les autorités de l’ancien gymnase de Shirls ont été confrontées à des réactions négatives de la part des utilisateurs pour leur étroitesse d’esprit.

