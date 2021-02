Une Américaine est décédée après avoir reçu des poumons infectés par un coronavirus lors d’une transplantation d’organe, révèle une étude

Une femme du Michigan est décédée de Covid-19 l’année dernière après avoir reçu une greffe du double poumon d’un donneur, qui s’est avéré être infecté par le virus, selon une étude médicale décrivant le premier cas de ce type aux États-Unis.

Le receveur d’organe sans nom souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, tandis que son donneur était une autre femme, qui a succombé à une grave lésion cérébrale après un accident de voiture, selon un rapport de l’American Journal of Transplantation.

La chirurgie a eu lieu à l’hôpital universitaire d’Ann Arbor, dans le Michigan, à la mi-2020. Cela s’est bien passé, mais trois jours plus tard, le propriétaire des nouveaux poumons a soudainement développé une forte fièvre, une pression artérielle basse et une respiration lourde.

La patiente a ensuite subi un choc septique, ce qui a incité les médecins à la tester pour Covid-19. Les résultats ont renvoyé des résultats positifs et des échantillons de liquide prélevés dans les poumons de la femme ont également révélé la présence du virus.

Aussi sur rt.com L’espérance de vie aux États-Unis diminue le plus depuis la Seconde Guerre mondiale, Covid-19 serait à blâmer

Un chirurgien qui a effectué la transplantation et était en contact avec l’organe donné, a également montré des symptômes du coronavirus et a été testé positif. Mais alors que le médecin a réussi à récupérer, son patient n’a pas été aussi chanceux.

La femme a combattu la maladie pendant 61 jours, mais son état n’a cessé de se détériorer. Elle est morte à l’automne, lit-on dans le journal.

«Nous n’aurions absolument pas utilisé les poumons si nous avions eu un test Covid positif», Le Dr Daniel Kaul, les chefs du service de transplantation des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Michigan et l’un des co-auteurs de l’étude, a déclaré à Kaiser Health News.

Selon la procédure, des échantillons de nez et de gorge ont été prélevés sur le donneur et le receveur avant la chirurgie, mais tous sont revenus négatifs pour Covid-19. La famille du donneur a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas voyagé ou avait présenté des symptômes du virus tels que fièvre, toux, maux de tête ou diarrhée avant l’accident. Les recherches n’ont pas non plus trouvé de preuves de sa communication avec des personnes connues pour être infectées par Covid-19.

La mort du receveur du poumon au Michigan était un « tragique, » mais événement isolé, qui souligne davantage la nécessité de tests plus approfondis sur les donneurs de transplantation et les organes, a déclaré Kaul. Des milliers de transplantations ont été effectuées aux États-Unis l’année dernière, mais c’est devenu le seul cas avéré de transmission du coronavirus par un organe.

Aussi sur rt.com Les cas mondiaux de Covid-19 chutent de 50% depuis le pic de janvier malgré des températures plus froides qui augmentent les taux de transmission

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!