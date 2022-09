Une Américaine entendant des bruits étranges est choquée de trouver un grand iguane dans son jardin

Une femme de l’État de Macro Island, en Floride, qui soupçonnait une personne d’avoir pénétré par effraction dans l’arrière-cour de sa propriété, a été sidérée de découvrir qui était le véritable coupable. Sheri Sotheby a entendu des bruits étranges et des perturbations à plusieurs reprises. Au début, elle a pensé qu’il s’agissait d’une intrusion d’une personne ou du chien d’un voisin. Après avoir échoué à déterminer la source des bruits étranges, elle a installé une caméra dans le jardin. À sa grande surprise, un iguane inhabituellement grand, qui avait élu domicile dans le jardin, s’est révélé dans la caméra de vidéosurveillance.

“J’ai toujours été prudent parce que j’entends constamment quelque chose là-bas. Je ne l’avais tout simplement jamais filmé », a déclaré Sotheby à WBBH-TV. Elle a déclaré que ses soupçons selon lesquels l’intrus était une personne avaient disparu après avoir commencé à découvrir des excréments d’animaux dans l’arrière-cour. “Je me suis demandé si l’animal de compagnie de quelqu’un était dans la cour, alors c’est à ce moment-là que j’ai vérifié la caméra”, a-t-elle déclaré.

Sotheby a été surprise de voir le grand iguane qui se cache dans la cour de sa propriété de Macro Island. Bien que l’espèce de reptile soit une observation courante dans la région, l’iguane qui est apparu dans l’arrière-cour de Sotheby’s semblait être plus grand que la normale. Élaborant sur l’espèce, Ella Guedouar, diplômée de la Florida Gulf Coast University, a déclaré: “Il semble que ce soit un assez grand iguane vert envahissant.”

Elle a en outre expliqué que les espèces envahissantes trouvées dans les antécédents de Sotheby’s sont le résultat du commerce illégal d’animaux de compagnie dans lequel ces espèces sont amenées de régions extérieures en Floride. Les observations de cette grande espèce envahissante d’iguanes verts sont en passe de proliférer, selon les experts. Leur saison de reproduction a lieu en octobre, ce qui approche à grands pas.

Parlant des moyens de se débarrasser de ces espèces de reptiles, Ella a déclaré: “Le premier est que vous pouvez essayer de le chasser, alors vaporisez-le avec de l’eau, frappez des casseroles et des poêles, et ils auront peur.” Si cela ne fonctionne pas, a déclaré Ella, vous pouvez essayer de le tuer sans cruauté ou appeler un receveur pour les déplacer dans un endroit plus sûr.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici