Une femme de Seattle est devenue une mère porteuse du cinquième bébé de son frère car sa femme n’était pas apte à le porter. Le 25 janvier, Hilde Perringer, 27 ans, a donné naissance à sa nièce Eloise, fille de son frère Evan Shelley, 35 ans, et de sa femme Kelsey, 33 ans. incomplet »plus tôt. Cependant, leurs rêves ont été brisés quand Kelsey a appris qu’une autre grossesse pourrait être fatale pour elle car son utérus s’était rompu lors de la naissance de leur quatrième enfant, Otto, âgé de deux ans. Les médecins l’ont informée qu’un autre bébé pourrait être risqué avec une perte de liquide grave, entraînant la mort.

Après la naissance d’Otto, Kelsey a été informé qu’il avait de la chance d’être en vie et qu’elle ne pouvait plus avoir d’enfants. Heureusement, la sœur d’Evan, Hilde, mère de trois enfants, voulait être mère porteuse depuis l’âge de 16 ans et a proposé de porter leur cinquième enfant. Parler à Courrier quotidien, elle mentionne avoir eu la chance de «porter pour quelqu’un» dans sa famille. Elle prétend alors qu’elle est applaudie pour son altruisme par sa famille, elle se sent «égoïste» comme cela a été son rêve.

Kelsey a déclaré au portail qu’elle avait toujours eu des accouchements compliqués mais que la quatrième était «évidemment la pire» car les médecins devaient «réparer son utérus» tout en lui expliquant que la rupture de l’utérus entraînait la mort des femmes sur la table.

À Thanksgiving 2019, après qu’Hilde eut exprimé son souhait au couple, ils ont pris trois mois pour examiner l’offre et ont finalement accepté. Le processus de FIV a été lancé en janvier de l’année dernière après des évaluations physiologiques et des réunions avec des avocats. La procédure coûteuse a coûté environ 29000 £, y compris l’assurance, les factures d’hôpital et les frais juridiques.

Contrairement aux inquiétudes de Kelsey au sujet de l’attachement d’Hilde au bébé, la sœur a déclaré aux médias qu’elle n’avait pas «une seconde» l’impression que c’était pour le couple. Cependant, le couple n’a pas réussi à surveiller sa grossesse en raison de la pandémie de coronavirus et a réussi à rester connecté grâce à des appels vidéo et des appels téléphoniques. Enfin, ils se sont rencontrés en personne presque 32 semaines après le début de leur grossesse.

En raison de la pandémie, une seule personne a été autorisée à entrer dans la salle de travail et Hilde a accouché accompagnée de sa belle-sœur. Kelsey affirme qu’elle a ressenti une «connexion et complète» après avoir tenu le bébé pour la première fois. Le couple est reconnaissant à Hilde de la décrire comme «la tante spéciale d’Eloïse».

