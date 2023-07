Une Américaine dit qu’elle pensait qu’elle allait mourir quand le volcan néo-zélandais est entré en éruption

Une Américaine a déclaré avoir dit à son nouveau mari qu’elle l’aimait et qu’elle était certaine qu’ils mourraient lorsqu’un volcan néo-zélandais est entré en éruption en 2019, tuant 22 personnes.

Lauren, 35 ans, et Matt Urey, 39 ans, sont rentrés en Nouvelle-Zélande depuis leur domicile de Richmond, en Virginie, pour témoigner mercredi devant le tribunal de district d’Auckland dans le procès de trois entreprises de tourisme et de trois administrateurs accusés de manquements à la sécurité lors de la catastrophe de White Island. le 9 décembre.

Le couple en lune de miel faisait partie des 47 personnes sur White Island, la pointe d’un volcan sous-marin également connu sous son nom indigène maori, Whakaari, lorsque des gaz surchauffés ont éclaté. La plupart des 25 personnes qui ont survécu ont été gravement brûlées, y compris les Urey.

Le tribunal a vu des déclarations vidéo que le couple a fournies à la police alors qu’ils étaient en convalescence, ainsi que leur témoignage devant le tribunal.

En 2019, le couple s’était rendu en Nouvelle-Zélande depuis l’Australie à bord du navire de croisière Royal Caribbean Ovation of the Seas et Matt Urey avait réservé la visite du volcan via la compagnie de croisière basée en Floride.

Lauren Urey s’est dite préoccupée par la perspective de visiter un volcan actif.

« J’étais paranoïaque pour être honnête. J’étais vraiment incertaine à propos du volcan des mois avant même que nous y allions », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’un guide lui avait assuré qu’un système d’alerte précoce sur l’île les alerterait 10 minutes avant toute éruption.

Elle a dit qu’on lui avait dit que le port d’un casque de sécurité sur le volcan était obligatoire mais que le port d’un respirateur était facultatif. Elle portait rarement le respirateur parce qu’il était inconfortable.

Elle se sentait en sécurité au moment où elle est arrivée au cratère du volcan et s’amusait jusqu’à ce qu’un touriste lui montre le panache montant de l’éruption.

« Je me souviens que mon cœur s’est effondré et que tant de gens prenaient des photos. J’ai juste paniqué », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle et son mari ont couru pour sauver leur vie, puis se sont cachés derrière des rochers et se sont tenus la main.

«Il criait juste à l’agonie. Je ne l’ai jamais entendu crier comme ça auparavant. Je me souviens qu’il a dit qu’il était désolé », a-t-elle déclaré.

« Je me souviens que j’ai crié à l’agonie. Mon corps grésillait », a-t-elle ajouté. « J’ai dit : ‘Je t’aime tellement. Je vais mourir aujourd’hui.

Elle a eu du mal à mettre son respirateur à cause de la force du volcan et elle était déterminée à continuer à tenir la main de son mari.

« J’étais certaine que nous allions mourir et si nous allions mourir, je voulais être à côté de lui », a-t-elle déclaré en larmes.

Le couple gravement brûlé a réussi à se rendre de l’île à un bateau. Tous deux ont passé des semaines à l’hôpital.

Lauren Urey a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun avertissement des dangers d’une éruption ou des conseils pour porter des vêtements de protection.

« Mon mari ne mettrait jamais ma vie ou sa vie en danger et j’ai fait confiance à mon mari. Je n’aurais aucune raison de ne pas lui faire confiance », a-t-elle déclaré.

Matt Urey a déclaré qu’il aurait porté des vêtements plus lourds s’il avait été conscient du risque.

« J’avais l’impression que c’était assez sûr », a-t-il déclaré.

Les propriétaires de l’île, les frères Andrew, James et Peter Buttle ; leur société Whakaari Management Ltd. ; ainsi que les voyagistes ID Tours NZ Ltd. et Tauranga Tourism Services Ltd. ont plaidé non coupables de toutes les accusations. D’autres voyagistes ont plaidé coupables et seront condamnés à une amende à une date ultérieure.

Chacune des entreprises encourt une amende maximale de 1,5 million de dollars néo-zélandais (927 000 $). Chacun des frères inculpés encourt une amende maximale de 300 000 dollars néo-zélandais (185 000 dollars).

Parmi les personnes tuées, 14 étaient des Australiens, cinq des Américains, deux des Néo-Zélandais et un des Allemands.

Le procès est entendu par le juge Evangelos Thomas sans jury et se poursuit mercredi. Il a commencé mardi et devrait durer 16 semaines.

Rod McGuirk, l’Associated Press