Une Américaine dit avoir utilisé du ruban adhésif et des oreillers pour attacher son mari paralysé au lit pendant l’ouragan Ian

L’ouragan Ian a laissé derrière lui une traînée de destruction après avoir touché terre en Floride la semaine dernière.

Une résidente qui a séjourné chez elle à Punta Gorda a raconté MSNBC l’ouragan était « terrifiant ».

Renee Smith a dit qu’elle avait dû attacher son mari à son lit parce qu’il était paralysé.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Une femme a déclaré avoir utilisé du ruban adhésif et des oreillers pour attacher son mari paralysé à son lit lorsque l’ouragan Ian a frappé leur maison à Punta Gorda, en Floride, mercredi.

Renée Smith dit à MSNBC dans une interview jeudi qu’elle s’est cachée sous sa table de cuisine et a fait un “fort avec des oreillers et des couvertures” alors que l’ouragan – décrit comme l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé la Floride – a touché terre.

“C’était terrifiant”, a-t-elle déclaré à MSNBC.

Avant de se mettre à l’abri, Smith a déclaré à NBC qu’elle devait sécuriser son mari, Christopher, qui était récemment devenu paralysé de la poitrine en raison d’un cancer de la prostate qui s’était métastasé à la colonne vertébrale.

Smith a déclaré que son mari devait subir une radiothérapie mercredi, mais que celle-ci avait été annulée à cause de la tempête, alors on a dit à Christopher de rentrer chez lui. Elle a dit qu’ils avaient un lit d’hôpital dans leur maison en conséquence.

“J’ai pris des couvertures et j’y ai fait des trous avec des ciseaux et je les ai attachées au lit d’hôpital, puis j’ai pris une grande bâche avec des œillets et je l’ai attachée dessus, puis j’ai mis des oreillers et du plastique sacs et je les ai scotchés sur le dessus du buffet”, a déclaré Smith à MSNBC dans une interview émouvante.

“J’ai mis des oreillers entre le buffet et la fenêtre parce que je ne voulais pas qu’il se fasse couper à mort si la fenêtre explosait, puis je lui ai mis un gilet de sauvetage pour que si l’eau entrait il ne se noie pas , il flotterait », a-t-elle dit.

Smith a déclaré à MSNBC que son mari était “traumatisé” mais vivant, ajoutant que l’ouragan était le plus fort qu’elle ait jamais connu.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous:

L’ouragan Ian, qui a frappé la Floride en tant que tempête de catégorie 4, a laissé derrière lui une traînée de destruction dans tout l’État, notamment des inondations mortelles, des lignes électriques tombées et des dommages considérables aux maisons et aux bâtiments locaux.

Au moins 10 personnes ont été confirmées mortes dans l’État, bien que les responsables locaux s’attendent à ce que le bilan soit beaucoup plus élevé, a rapporté la BBC.

Certains habitants restent toujours piégés chez eux alors que des efforts de sauvetage sont en cours, ont déclaré des responsables à la BBC.

L’ouragan s’est depuis déplacé vers l’intérieur des terres et se dirige vers la Caroline du Nord et du Sud.