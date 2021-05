Une Américaine disparue dans le Canyon depuis cinq mois refait surface, mange de la mousse et de l’herbe pour survivre

Dimanche 2 mai, à Diamond Fork Canyon, une zone de loisirs dans une forêt nationale de l’État américain de l’Utah, un drone volait dans la zone vallonnée près du sentier Dry Canyon. L’opérateur de drone et le sergent du shérif local Spencer Cannon recherchaient une femme qui a disparu il y a cinq mois dans la région. Ne s’attendant pas à ce que quelqu’un de vivant soit là-haut, ils ont envoyé le drone plus haut et il s’est écrasé. Quand ils sont montés pour le ramasser, ils ont vu une tente sur le petit camping. Bientôt, la fermeture éclair de la tente s’est ouverte et une personne a sorti la tête. C’était la femme disparue. La femme de 47 ans a été portée disparue le 25 novembre 2020, lorsqu’un responsable forestier a repéré son véhicule à l’extérieur du parking du début du sentier et l’a recherchée pour l’informer de la fermeture saisonnière de la barrière routière car c’était l’hiver. Après quelques semaines, le département du shérif a commencé à la chercher. Un avion à voilure fixe a également été envoyé pour la recherche, mais elle n’a pas pu être trouvée. Elle avait disparu tout l’hiver. Dans l’Utah, la température en hivers descend généralement aussi bas que -5 ° C.

Lorsque la police a retrouvé la femme, sa situation physique était difficile. Elle a bu de l’eau d’un ruisseau voisin; mangeait de l’herbe et de la mousse et rationnait la nourriture qu’elle avait apportée avec elle.

«Nous n’avions pas de raison immédiate de croire qu’elle était en danger», a déclaré le sergent. Renard 13 mais il a admis qu’il ne s’attendait pas à trouver quelqu’un vivant ici étant donné le temps écoulé. La police a également déclaré que plutôt que d’être perdue, la femme était dans la télécommande de son propre choix. Selon la femme, certaines personnes venues camper en hiver lui ont fourni de la nourriture.

Ne révélant pas son identité aux médias, la police l’a envoyée à l’hôpital de l’Utah Valley, où elle sera également évaluée pour tout problème concernant sa santé mentale, a rapporté Fox13 News.

