Une Américaine diplômée de l’université à 15 ans : « Nous sommes les universitaires noirs invisibles »

Parmi les millions de personnes qui célèbrent avoir obtenu leurs diplômes universitaires aux États-Unis ce printemps, il y a une jeune fille de 15 ans de l’Oklahoma, l’une des plus jeunes diplômées universitaires américaines.

Shania Muhammad est diplômée de l’Université Langston de l’Oklahoma avec un baccalauréat ès arts ainsi qu’une moyenne pondérée cumulative de 4,0 qui était la plus élevée de sa classe, selon un récent rapport du média local. KOCO-TV. Elle a dit qu’elle prévoyait de poursuivre une carrière dans la prise de parole en public et de publier un livre sur son expérience à l’école intitulé Lire, écrire, écouter : 13 au collège.

« Ma plus grande chose est… de simplement diffuser mon histoire », a déclaré Muhammad à KOCO. « Montrer aux autres, ‘Faites-moi confiance, c’est possible.' »

Un garçon de neuf ans en Pennsylvanie devient l’un des plus jeunes diplômés du secondaire En savoir plus

Les diplômés universitaires au début de leur adolescence ne sont pas sans précédent, mais restent rares. Le site de l’histoire et de la culture plus ancien.org a compilé une liste des 10 plus jeunes diplômés universitaires, et Muhammad a à peu près le même âge que le numéro 10 sur cette compilation : Kathleen Holtz, qui a obtenu un baccalauréat en philosophie de la California State University en 2004.

Tous ceux qui figurent sur la liste des plus anciens.org ont obtenu de nombreux diplômes d’études supérieures et beaucoup se sont lancés dans des carrières médicales, juridiques et universitaires couronnées de succès.

Muhammad a déclaré à KOCO qu’elle et sa famille avaient commencé à se préparer pour qu’elle termine ses études universitaires à un âge inhabituellement précoce, alors qu’elle avait environ huit ans, alors que de nombreux étudiants américains sont en deuxième année (quatrième année au Royaume-Uni).

« Je ne me suis pas réveillé un jour en disant: » Hé, papa, inscris-moi à l’université « », a déclaré Muhammad à la station. « Il y avait des niveaux avant même que j’arrive à ce point. »

Non seulement elle a terminé ses études secondaires à un âge auquel de nombreux enfants traversent encore ce qu’on appelle aux États-Unis le collège. Elle avait obtenu des diplômes d’associé – ou de deux ans – de Langston et d’Oklahoma City Community College avant de viser son baccalauréat.

Des adolescents américains disent avoir une nouvelle preuve d’un théorème mathématique vieux de 2 000 ans En savoir plus

Muhammad avait accumulé les crédits requis pour son baccalauréat en même temps que son frère aîné et sa sœur tout en fréquentant également Langston. Les trois frères et sœurs ont traversé ensemble la scène de remise des diplômes le 6 mai, un moment qui a laissé leur père éclater de fierté.

« Cela a demandé beaucoup de travail, mais voir la ligne d’arrivée, voir mes trois enfants traverser ensemble la scène à l’université de Langston samedi dernier a été un moment surréaliste », a déclaré Elijah Muhammad à KOCO.

Shania Muhammad a déclaré que son engagement envers son succès était bien plus qu’un simple intérêt à être aussi instruit que possible.

Un lycéen qui a remporté un record de 10 millions de dollars en offres de bourses est destiné à l’Ivy League En savoir plus

« Nous sommes les érudits noirs invisibles de ce monde », a déclaré Muhammad à la station. « Nous n’avons pas la presse que les athlètes, les artistes, les influenceurs des médias sociaux ont parce que nous ne sommes pas reconnus dans la société. »

Elle a dit qu’elle espérait que ses plans de prise de parole en public changeraient cela et inspireraient les autres à imiter « ce que nous faisons ici dans la maison de Muhammad ».

« Il faut juste une équipe et un travail acharné », a déclaré Shania Muhammad.