Quelle serait votre réaction si un jour vous vous réveilliez pour savoir que la famille avec laquelle vous avez vécu toute votre vie était votre «ravisseur»? Cela peut sembler bizarre, mais c’est ce qui s’est passé avec une femme qui a récemment découvert à 26 ans que toute sa vie avait été un mensonge. La femme, qui a maintenant 42 ans, a partagé une vidéo TikTok sous-titrée: «Comment j’ai appris que j’avais été kidnappée», dans laquelle elle explique qu’elle a découvert que ses parents n’étaient pas son père-mère biologique et qu’elle essaie maintenant d’en trouver plus. à propos de sa vraie famille.

«J’ai supposé que le moyen le plus rapide de retrouver ma mère biologique serait de rechercher un casier judiciaire pour elle», at-elle mentionné Dans une vidéo TikTok. Dans le but de retrouver sa mère biologique, elle a contacté le service de police de la ville où elle est née. Le shérif de la police a été intrigué par son histoire et a écouté tout ce qu’elle avait à raconter. Après la conversation, le Sherriff avait une nouvelle révélation à faire et a dit à la femme que selon les archives, elle était une personne disparue.

Elle a appris plus tard que sa mère biologique l’avait vendue à la famille avec laquelle elle avait grandi – des gens qu’elle la décrivait comme des «ravisseurs». Cependant, sa grand-mère biologique a porté plainte contre elle, ignorant ce qui s’était passé. Pour cacher son «accord» aux autres, la mère biologique de la femme a également joué le jeu et a déclaré que sa fille avait été kidnappée.

Alors que la famille de la femme du côté de sa mère croyait qu’elle avait été kidnappée, la famille du « kidnappeur » avec laquelle elle vivait savait qu’elle l’avait sauvée de la « mère folle ».

La femme a ajouté qu’elle vivait dans une relation abusive avec le couple qui l’a élevée pendant 10 ans de sa vie. Et quand ils ont divorcé, le couple lui a dit qu’elle n’était pas leur enfant biologique. Son ravisseur a dit qu’elle n’avait plus rien à voir avec elle maintenant et qu’elle vivra avec son «père» pour le reste de sa vie.

Cependant, elle a décidé de s’enfuir et n’a pas contacté les «ravisseurs» depuis.

La femme a retrouvé et rencontré sa mère biologique avec l’aide d’un enquêteur privé en 2006 mais la réunion ne s’est pas bien déroulée.

Mercredi, elle a publié une mise à jour informant que son père biologique – dont elle n’avait rien su – avait été en contact et que les choses allaient «si bien».

