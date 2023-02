Une Américaine déclarée morte retrouvée dans un sac mortuaire à bout de souffle

“Nous nous soucions profondément de nos résidents et restons pleinement engagés à soutenir leurs soins de fin de vie”, a déclaré Eastman dans le communiqué. « Tous les employés suivent des formations régulières afin d’accompagner au mieux les soins de fin de vie et le décès de nos résidents.

Le centre est un établissement résidentiel de 66 lits géré par Frontier Management, basé à Dallas, l’un des plus grands gestionnaires de logements pour personnes âgées aux États-Unis.

Le centre ou son administrateur a été condamné à une amende plus d’une douzaine de fois depuis son ouverture en 2001, selon les dossiers du département de la santé de l’Iowa, pour des violations qui incluent un manque de formation du personnel spécialisé dans les soins de la mémoire et un manque de contrôle des infections pendant la pandémie, lorsque les patients qui ont été testés positifs pour COVID-19 ont été logés avec d’autres résidents.

Il n’est pas rare que des personnes soient déclarées mortes pour être retrouvées vivantes quelques heures plus tard.

Samedi, une femme de 82 ans a été déclarée morte dans une maison de retraite à Port Jefferson, New York, mais on a découvert qu’elle respirait environ trois heures plus tard au salon funéraire où elle avait été emmenée, selon le département de police du comté de Suffolk. , qui enquête. La femme non identifiée a été transportée à l’hôpital, a indiqué la police.