Une Américaine de 35 ans meurt après avoir bu 2 litres d’eau en 20 minutes

Une femme de 35 ans aux États-Unis a perdu la vie en raison d’un problème de santé inattendu et rarement reconnu : la toxicité de l’eau.

Ashley Summers de l’Indiana était en vacances avec sa famille le week-end du 4 juillet lorsqu’elle a atterri à l’hôpital, Poste de New York signalé. Elle s’est sentie déshydratée au milieu de la chaleur torride lorsqu’elle a avalé quatre bouteilles d’eau en peu de temps, dans l’espoir de soulager son inconfort. Cependant, cet effort bien intentionné a eu des conséquences imprévues.

Le frère aîné de Mme Ashley, Devon Miller, a partagé l’épreuve tragique. « Quelqu’un a dit qu’elle avait bu quatre bouteilles d’eau pendant ces 20 minutes. Je veux dire, une bouteille d’eau moyenne équivaut à 16 onces, donc c’était 64 onces (environ 2 litres) qu’elle a bu en l’espace de 20 minutes. C’est un demi-gallon « , a-t-il déclaré, conformément à Personnes.

Selon M. Miller, lorsque sa sœur est rentrée chez elle, elle s’est évanouie dans le garage et n’a jamais repris conscience. « Ma sœur, Holly, m’a appelée, et elle était juste une épave absolue. Elle était comme ‘Ashley est à l’hôpital. Elle a un gonflement du cerveau, ils ne savent pas ce qui le cause, ils ne savent pas ce qu’ils peuvent faire pour le faire tomber, et ça ne se présente pas bien », a déclaré M. Miller.

Les médecins ont dit à la famille de Mme Ashley qu’elle était décédée d’hyponatrémie – également connue sous le nom de toxicité de l’eau, qui survient lorsque la quantité de sodium dans votre sang est « anormalement basse » selon la clinique Mayo.

« Ce fut un choc pour nous tous. Quand ils ont commencé à parler de toxicité de l’eau. C’était comme si c’était un truc ? » M. Miller a rappelé.

Bien que rare, la toxicité de l’eau peut être mortelle. Cela se produit lorsque trop d’eau est consommée en peu de temps ou si les reins retiennent trop d’eau en raison de problèmes de santé sous-jacents. Les symptômes de la toxicité de l’eau comprennent un malaise général ainsi que des crampes musculaires, des douleurs, des nausées et des maux de tête.

Le Dr Blake Froberg, toxicologue à l’hôpital, a expliqué que la cause rare de décès est plus susceptible de se produire pendant l’été ou si quelqu’un travaille à l’extérieur ou fait de l’exercice fréquemment. « Il y a certaines choses qui peuvent rendre quelqu’un plus à risque, mais la chose globale qui se passe est que vous avez trop d’eau et pas assez de sodium dans votre corps », a-t-il dit, notant qu’il est important que les gens boivent des choses qui contiennent des électrolytes, du sodium et du potassium.