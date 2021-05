Une Américaine de 24 ans arrêtée pour possession de 25 kg de fentanyl pouvant tuer un million de personnes

Une femme de Caroline du Nord a été arrêtée le 25 mai avec deux kilogrammes de fentanyl, assez pour tuer un million de personnes. Karen Garcia Euceda, 24 ans, de Winston-Salem, a été arrêtée mardi par les agents dans le quartier Club Boulevard et Watts Street à Durham, en Caroline du Nord. Elle a été arrêtée après la découverte de deux kg d’opioïde synthétique fentanyl dans sa voiture. La fille de 4 ans de Karen se trouvait également dans le véhicule et a maintenant été confiée à la garde d’un membre de la famille.

Selon Renard 6 maintenant reportage, elle a été arrêtée dans le cadre d’une enquête en cours. Karen a été inculpée de deux chefs de traite et de maltraitance d’enfants et est détenue sous caution de 1 000 000 $ au centre de détention du comté de Durham.

le Administration de la lutte contre la drogue Le site Web indique que le fentanyl -utilisé pour traiter la douleur chronique sévère -est similaire à la morphine mais environ 100 fois plus puissant. Les patients se voient prescrire du fentanyl par un professionnel de la santé agréé, mais doivent être surveillés en cas de mauvaise utilisation ou d’abus. La quantité de drogue détenue par Karen est suffisante pour tuer 1 million de personnes, car un kilogramme a le potentiel de tuer 500 000 personnes.

Il est mélangé à d’autres drogues illégales pour augmenter la puissance et vendu sous forme de sprays nasaux ou de poudre, lit-on sur le site Web. le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) rapporte que les opioïdes sont les principaux contributeurs aux décès par surdose aux États-Unis avec plus de 72% des décès par surdose liés aux opioïdes impliquant des opioïdes synthétiques.

Dans le cadre d’un important ratissage de drogue, une enquête ouverte en 2019 a permis de retirer 17 kilogrammes de fentanyl des rues. Au total, 11 personnes – sept de Cincinnati, Ohio, États-Unis – ont été arrêtées par les policiers qui ont saisi plus de 17 armes à feu et plus d’un million de dollars d’argent présumé de la drogue avec le fentanyl. L’arrestation finale a eu lieu le vendredi 28 mai et toutes les personnes arrêtées ont été inculpées de possession et de distribution de substances contrôlées.

Un reportage de abc suggère que les douanes et la protection des frontières ont saisi plus de fentanyl jusqu’à présent en 2021 qu’ils ne l’ont fait pendant toute l’année 2020.

