Une Américaine de 17 ans pousse un ours contre un mur pour sauver des chiens de compagnie dans une vidéo époustouflante

Alors qu’Internet regorge d’histoires de personnes faisant tout leur possible pour protéger leurs animaux de compagnie, cette histoire d’une jeune fille de 17 ans se battant avec un ours pour ses amis à fourrure est vraiment incroyable. Selon ktla.com, la rencontre de cette jeune femme nommée Hailey Morinico avec un ours brun a été capturée par la caméra de surveillance de sa maison et partagée plus tard sur TikTok. Dans le clip de 21 secondes devenu viral sur Internet, vous pouvez voir un ours et ses deux oursons marcher sur le mur du jardin de la maison de la femme. Après quoi, les chiens de compagnie de Hailey s’enfuient en aboyant contre la famille des ours. Essayant de sauver ses petits des chiens, le gros ours lance une attaque contre les chiens.

Repérant cette confrontation entre l’ours et ses chiens, la jeune femme se précipite vers l’ours et le pousse du mur pour sauver les chiens de l’attaque. Ensuite, elle rentre précipitamment à l’intérieur de la maison avec tous ses amis à fourrure.

La vidéo de l’incident a également été repartagée sur Twitter. Vérifiez-le:

La section de réponse du tweet de Bria a été inondée de réaction des internautes à cet acte courageux de la jeune femme. Découvrez quelques-unes des réactions :

C’est fou af omg pic.twitter.com/Sh14yVD9Eu— Bria Celest (@55mmbae) 1 juin 2021

Si cela n’avait pas été filmé, AUCUN d’entre nous ne le croirait.— Keisha Burnette (@BuKeisha) 1 juin 2021

Pendant ce temps, quelques utilisateurs ont également sympathisé avec l’ours et ont souligné qu’il n’attaquait pas réellement les chiens mais essayait seulement de sauver ses petits oursons de l’attaque du chien.

Cette pauvre maman ours ne faisait que franchir la clôture avec ses louveteaux !! Elle protégeait juste la sienne des chiens— Frank Johnson (@ATLHailState01) 1 juin 2021

Cependant, ce n’est pas le premier incident de ce type, dans une autre histoire similaire en Californie, un homme se serait battu avec un ours pour sauver son chien de son emprise. L’homme nommé Kaleb Benham était chez lui lorsqu’il a entendu des voix étranges venant du jardin. Lorsqu’il est sorti pour vérifier, il a vu un ours brun géant traînant son ami à fourrure. Il a immédiatement attrapé l’ours par le cou et a commencé à le frapper au visage jusqu’à ce qu’il lâche le chien.

