Une Américaine de 104 ans décède quelques jours après avoir établi le record du monde de parachutisme le plus ancien

Vous souvenez-vous de l’Américaine de 104 ans qui a établi le record du monde d’être l’être humain le plus âgé à faire du parachutisme ? Le centenaire, qui résidait à Chicago, est décédé.

Le 1er octobre, Dorothy Hoffner a sauté d’une hauteur de 13 500 pieds dans le nord de l’Illinois pour devenir la personne la plus âgée à avoir jamais sauté en parachute. Cependant, le record de Hoffner n’a pas encore été certifié par le Livre Guinness des records.

Les autorités du Brookdale Senior Living Center ont vérifié que Hoffner était décédée paisiblement dans son sommeil dimanche soir, a rapporté NBC Chicago.

« Le parachutisme est une expérience merveilleuse, et il n’y a rien à craindre », a déclaré Hoffner. NBC Chicago après son saut. « Fais-le c’est tout. »

À son atterrissage, un chœur d’applaudissements et d’acclamations a éclaté de la part des spectateurs.

Les responsables de Skydive Chicago ont présenté leurs condoléances et ont exprimé leur fierté de faire partie du grand jour de Dorothy.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Dorothy et nous nous sentons honorés d’avoir contribué à faire de son record du monde de saut en parachute une réalité. Le parachutisme est une activité que beaucoup d’entre nous rangent en toute sécurité dans nos listes de choses à faire. Mais Dorothy nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour vivre le frisson de sa vie », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Plus tôt, Skydive Chicago avait partagé la légende accompagnée d’une vidéo : « C’était incroyable d’aider notre amie Dorothy Hoffner, 104 ans, à tenter de devenir la PERSONNE LA PLUS ÂGÉE au monde à JAMAIS faire du parachutisme ! Elle nous a rappelé dimanche dernier que l’âge n’est qu’un chiffre et que la beauté de la vie n’est qu’à un pas de là.

Dorothy Hoffner a tenté son premier saut en parachute à l’âge de 100 ans. Au cours de sa première expérience de parachutisme, elle avait besoin d’un petit coup de pouce des autres pour sortir de l’avion, mais pour cette tentative, elle l’a abordé avec confiance.

Avant Hoffner, une femme suédoise de 103 ans nommée Linnea Ingegard Larsson détenait le record du monde Guinness du parachutiste le plus âgé.