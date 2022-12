Une Américaine de 102 ans coche “Se faire arrêter” de sa liste de choses à faire avec ce “crime”

Le saut à l’élastique, les voyages dans les territoires indigènes et les croisières font partie des choses habituelles sur les listes de seaux des gens, mais pas pour cette femme âgée des États-Unis. Identifiée comme étant Edie Simms, la dame âgée avait 102 ans lorsqu’elle a finalement pu cocher l’un des souhaits bizarres de sa liste de choses à faire. Ce qui l’a rendu plus intéressant, c’est que Simms a pu traverser son souhait en attente avec l’aide de certains policiers de Saint-Louis. Parmi toutes les choses qu’elle pouvait choisir, Simms a choisi quelque chose que beaucoup pourraient redouter – elle voulait être arrêtée.

C’était en 2016 lorsque la personne âgée a été menottée et placée à l’arrière d’un véhicule de police pour remplir sa liste de tâches et l’histoire bizarre mais réconfortante est redevenue virale sur Internet. À l’époque, l’officier Michael Howard du Five Star Senior Center a déclaré à CNN que Simms était tout à fait ravie de faire un tour dans la voiture de police, et elle-même a demandé aux officiers s’ils pouvaient la menotter. “Elle était tellement excitée qu’elle puisse monter dans une voiture de police et elle a dit: ‘Pensez-vous que vous pourriez me mettre ces menottes?'”, a déclaré Howard.

Dès que la voiture de police s’est arrêtée à côté d’elle, Edie a levé les mains pour être menottée par les policiers. «Une voiture du comté de St. Louis s’est arrêtée à côté de la police et Edie lève les mains avec les menottes. Elle est juste une émeute », a-t-il ajouté. Apparemment, les personnes âgées avaient produit plus de 400 articles faits à la main pour les personnes âgées du centre. Les articles comprenaient des maniques, des foulards, des vitrines, etc. C’était l’un de ses accouchements habituels au centre lorsque la femme s’est fait conduire dans un véhicule de police.

Le sergent John McLaughlin de la police du comté de Louis a déclaré que le département était plus qu’heureux d’aider Simms à réaliser sa liste de souhaits. “Nous adorons ça et nous en tirons plus que les seniors”, a-t-il expliqué. Ce faisant, l’officier a également souligné à quel point Simms était tout à fait satisfait du geste du service de police.

