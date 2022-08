Une Américaine apprend à son fils quoi faire s’il y a un tireur dans son école

Cassie Walton de l’Oklahoma est devenue virale pour ses vidéos montrant comment elle pratique des exercices de tir actif avec son fils de cinq ans. La fusillade de l’école d’Uvalde et le massacre du 4 juillet se sont produits à proximité de sa maison. Walton a déclaré à The Independent qu’elle enseigne à son fils des exercices qu’elle a appris elle-même à l’école. À la lumière des incidents croissants de fusillades dans les écoles aux États-Unis, elle enseigne à son jardin d’enfants les principes d’ALICE : alerter, verrouiller, informer, contrer, évacuer.

Walton a déclaré que son fils, Weston, comprend la nécessité d’apprendre l’exercice et a “très bien pris l’information”. Elle a souligné la nécessité de tenir ces conversations avec les enfants car cela «se passe partout». Elle entraîne Weston à l’aide d’inserts de sac à dos pare-balles, dont elle a découvert les vidéos TikTok.

Une mère américaine apprend à son fils de 5 ans ce qu’il faut faire s’il y a un jour un tireur actif dans son école. C’est absolument déchirant. pic.twitter.com/6UkHLJ1FWs — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) 17 août 2022

“Maintenant, montre-moi comment tu utilises ton sac à dos pare-balles” Dans quel genre de monde vivons-nous. https://t.co/tc6kl9bEw4 — Niamh O’Donoghue (@Niamh_Not_Neeme) 18 août 2022

C’est un signe des temps tellement déchirant. Aucune mère ne devrait avoir à essayer de préparer son enfant à un jeu de tir actif. Nous continuerons à nous battre pour un avenir plus sûr et plus juste, là où ils n’auront pas à le faire. https://t.co/A4rQLvZXdY — Responsabilité des armes à feu (@WaGunResponsib) 18 août 2022

Aucun parent ne devrait jamais avoir à préparer ses élèves à un jeu de tir actif. Le Sénat doit #Bannir les armes d’assaut à présent. Cela sauvera des vies. https://t.co/rs1Bx4Fca3 – Campagne Judy Chu (@JudyChuCampaign) 17 août 2022

😿Bientôt ce sera de retour #école saison. Comme de plus en plus #fusillades chaque année dans le #ETATS-UNIS, de nombreux parents américains se sentent anxieux. Une maman de #Oklahoma partagé une vidéo sur #TIC Tacla montrant pratiquant une activité #tireur percer avec son jeune fils… #Pistolet pic.twitter.com/06wquQAn92 – HK POMME DE TERRE (@ HKPOTATO4) 18 août 2022

Une vidéo de la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas, publiée récemment, montre des policiers attendant plus d’une heure avant de pénétrer dans une salle de classe où un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants, a rapporté l’AFP. Steve McCraw, chef de la sécurité publique du Texas, a décrit la réponse de la police à l’attaque du 24 mai comme un “échec lamentable” et a déclaré que les policiers avaient perdu un temps vital à chercher une clé de classe qui n’était “jamais nécessaire”, a-t-il ajouté.

