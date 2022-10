Une Américaine aperçoit un “extraterrestre” sur la banquette arrière d’une voiture alors qu’elle navigue sur Google Earth

L’éclaireur d’une femme américaine pour l’emplacement d’un garage local sur Google Earth lui a laissé une grande question sur l’existence des extraterrestres. La femme de 42 ans, Crystal Patterson, naviguait sur Google Earth lorsqu’elle a repéré un personnage inhabituel sur la banquette arrière d’une voiture. Et quand elle a zoomé, la question de savoir ce que le personnage est devenu encore plus grand. « Est-ce que quelqu’un peut me dire ce que je regarde sur la banquette arrière ? La seule raison pour laquelle j’ai trouvé cela, c’est parce que je repérais l’emplacement d’une vente de garage, qui était située sur la propriété en arrière-plan », a déclaré Crystal, cité par Mirror.

Google Earth utilise des programmes informatiques pour créer des photos tridimensionnelles de la Terre à l’aide de photos satellites.

Crystal Patterson a expliqué qu’elle avait décidé de creuser après que le premier coup d’œil ait suggéré que le conducteur était peut-être nu. La déformation de la silhouette à l’arrière de la voiture a incité Crystal à zoomer dessus. “Ma première pensée a été que c’était un extraterrestre”, a-t-elle ajouté

Les soupçons de Crystal sur le fait que le personnage était un extraterrestre ont été repris par ses concitoyens de la ville de Mapleton dans le Maine.

Ce n’est pas la première fois qu’un prétendu repérage d’un extraterrestre est mis en lumière. Plus tôt ce mois-ci, un ufologue, Ben Hansen, a affirmé que plusieurs objets volants non identifiés (OVNI) avaient été vus survolant l’océan Pacifique au cours des derniers mois. Il a affirmé avoir obtenu des images et des bandes audio du contrôle du trafic aérien des observations d’OVNI en vol des pilotes. Il a recueilli des témoignages de pilotes de Southwest Airlines, Hawaiian Airlines et bien d’autres, entre le 6 août et le 23 septembre.

Alors qu’il pilotait un jet charter au large de Los Angeles le 18 août, le pilote Mark Hulsey a alerté le contrôle de la circulation aérienne au sujet de la détection d’un objet non identifié dans le ciel.

Le département américain de la Défense, l’année dernière, a lancé une nouvelle unité chargée de trouver et d’identifier les ovnis dans l’espace aérien contrôlé.

