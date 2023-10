Une Américaine affirme que sa famille a été prise en otage par le Hamas en Israël : « Le pire cauchemar de tout parent »

Abbey Onn, une Américaine dont la famille vit en Israël depuis huit ans, a déclaré que plusieurs de ses proches ont été brutalement enlevés par le Hamas, un groupe terroriste qui a envahi Israël ce week-end, prenant en otage des hommes, des femmes et des enfants.

Lors d’une apparition sur Fox & Friends First mardi matin, Onn a déclaré que l’un des membres de sa famille disparus était âgé de 12 ans, soit le même âge que son propre enfant. Onn a déclaré que la famille avait vu plus tard une vidéo de la jeune fille de 12 ans emmenée par un terroriste du Hamas, décrivant la situation comme « le pire cauchemar d’un parent » et ajoutant qu’elle avait « le cœur brisé ».

« J’ai le cœur brisé », a déclaré Onn à l’animatrice Carley Shimkus. « J’ai un enfant du même âge dans la pièce à côté. C’est le pire cauchemar de tous les parents. Il est inconcevable que cela se produise aujourd’hui, à cette époque en Israël. »

« En tant qu’Américain qui est ici [in Israel]… Je me sens fier d’être américain et israélien. Je veux que les gens comprennent que ce n’est pas politique. Ce sont des humains. Ce sont les grands-parents et les enfants des gens, ainsi que les maris et les femmes. »

Onn a déclaré que sa cousine de 80 ans, Carmela Dan, avait été emmenée aux côtés de son gendre et de trois de ses petits-enfants qui vivaient avec elle à l’époque. Ils ont ensuite été identifiés comme étant Ofer Kalderon, 50 ans, Sahar Kalderon, 16 ans, Erez Kalderon, 16 ans, et Noya Dan, 12 ans.

Onn a déclaré qu’elle avait appelé les membres de sa famille qui vivaient près de la frontière avec Gaza quelques instants avant que les terroristes du Hamas n’envahissent la zone et n’encerclent leur appartement.

« Nous nous sommes réveillés samedi avec des sirènes et avons commencé à communiquer avec des membres de nos familles dans le sud et avons très vite appris que le Hamas était entré dans le pays à pied, et par bien d’autres moyens, et qu’il y avait des milliers de terroristes », a déclaré Onn, soulignant qu’elle Plus tard, elle a entendu des informations selon lesquelles le bâtiment où résidait sa famille avait été incendié et détruit.

« Nous avons compris que des terroristes étaient dans la maison. Ils pouvaient entendre des coups de feu et nous avons perdu le contact avec eux », a-t-elle ajouté. « C’est un jour plus tard que nous avons vu une vidéo de notre cousin de 12 ans aux mains du Hamas. »

Onn a déclaré qu’elle faisait de son mieux pour « rester optimiste », mais a déclaré qu’elle était au courant des menaces du Hamas de commencer à exécuter des otages.

« Nous faisons tout notre possible pour travailler avec le [U.S.] le gouvernement et le Département d’État. J’ai des amis et une famille extraordinaires qui veillent à ce que nous respections le protocole, mais j’écoute les informations et j’entends ce qui se dit sur la libération des otages. Je fais de mon mieux pour rester optimiste et je crois qu’il y aura une sorte de solution diplomatique à ce problème. »

Elle a ajouté : « Je vais garder espoir jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. »

Le Hamas aurait pris plus de 130 otages depuis son attaque surprise de samedi matin. Les roquettes ultérieures tirées sur Israël depuis Gaza ont tué au moins 1 000 Israéliens et plus de 2 000 blessés.

Les tirs de roquettes ont visé plusieurs villes différentes, dont Tel Aviv et Jérusalem.