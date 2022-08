Une Américaine accusée d’avoir aidé sa fille à avorter

Une femme du Nebraska a été accusée d’avoir aidé sa fille adolescente à mettre fin à sa grossesse à environ 24 semaines après que les enquêteurs ont obtenu des messages Facebook dans lesquels les deux discutaient de l’utilisation de médicaments pour provoquer un avortement et prévoyaient de brûler le fœtus par la suite.

Le procureur chargé de l’affaire a déclaré que c’était la première fois qu’il accusait quelqu’un d’avoir pratiqué illégalement un avortement après 20 semaines, une restriction adoptée en 2010. Avant que la Cour suprême des États-Unis n’infirme Roe v. Wade en juin, les États n’étaient pas autorisés à appliquer les interdictions d’avortement jusqu’au moment où un fœtus est considéré comme viable en dehors de l’utérus, à environ 24 semaines.

Dans l’un des messages Facebook, Jessica Burgess, 41 ans, dit à sa fille alors âgée de 17 ans qu’elle a obtenu des pilules abortives pour elle et lui donne des instructions sur la façon de les prendre pour mettre fin à la grossesse.

La fille, quant à elle, “parle de la façon dont elle a hâte de retirer la” chose “de son corps”, a écrit un détective dans des documents judiciaires. “Je vais enfin pouvoir porter des jeans”, déclare-t-elle dans l’un des messages. Les forces de l’ordre ont obtenu les messages avec un mandat de perquisition et en ont détaillé certains dans des documents judiciaires.

Début juin, la mère et la fille n’étaient inculpées que d’un seul crime pour enlèvement, recel ou abandon de corps, et de deux délits : recel de mort d’autrui et faux signalement. Ce n’est qu’environ un mois plus tard, après que les enquêteurs ont examiné les messages Facebook privés, qu’ils ont ajouté les accusations liées à l’avortement criminel contre la mère. La fille, qui a maintenant 18 ans, est inculpée en tant qu’adulte à la demande des procureurs.

L’avocat de Burgess n’a pas immédiatement répondu à un message mardi, et le défenseur public représentant la fille a refusé de commenter.

Lors de leur premier entretien, les deux ont déclaré aux enquêteurs que l’adolescent avait accouché de manière inattendue d’un bébé mort-né sous la douche aux petites heures du matin du 22 avril. Ils ont déclaré avoir mis le fœtus dans un sac, l’avoir placé dans une boîte à l’arrière de leur camionnette, puis ont conduit plusieurs kilomètres au nord de la ville, où ils ont enterré le corps avec l’aide d’un homme de 22 ans.

L’homme, que l’Associated Press n’identifie pas parce qu’il n’a été accusé que d’un délit, n’a pas contesté avoir aidé à enterrer le fœtus sur des terres rurales que ses parents possèdent au nord de Norfolk, dans le nord-est du Nebraska. Il devrait être condamné plus tard ce mois-ci.

Dans des documents judiciaires, le détective a déclaré que le fœtus présentait des signes de «blessures thermiques» et que l’homme avait déclaré aux enquêteurs que la mère et la fille l’avaient brûlé. Il a également écrit que la fille avait confirmé dans l’échange sur Facebook avec sa mère que les deux “brûleraient les preuves par la suite”. D’après les dossiers médicaux, le fœtus avait plus de 23 semaines, a écrit le détective.

Burgess a admis plus tard aux enquêteurs avoir acheté les pilules abortives “dans le but de provoquer une fausse couche”.

Au début, la mère et la fille ont déclaré ne pas se souvenir de la date à laquelle la mortinaissance s’est produite, mais selon le détective, la fille a ensuite confirmé la date en consultant ses messages Facebook. Après cela, il a demandé le mandat, a-t-il dit.

Le procureur du comté de Madison, Joseph Smith, a déclaré au Lincoln Journal Star qu’il n’avait jamais porté plainte comme celle-ci pour avoir pratiqué un avortement illégalement au cours de ses 32 années en tant que procureur du comté. Il n’a pas immédiatement répondu à un message de l’AP mardi.

Le groupe National Advocates for Pregnant Women, qui soutient le droit à l’avortement, a recensé 1 331 arrestations ou détentions de femmes pour des crimes liés à leur grossesse de 2006 à 2020.

En plus de son interdiction actuelle de l’avortement de 20 semaines, le Nebraska a tenté – mais a échoué – plus tôt cette année d’adopter une soi-disant loi de déclenchement qui aurait interdit tous les avortements lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade.

Le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a défendu la manière dont l’entreprise a traité la demande d’informations des autorités dans cette affaire après qu’un ordre de bâillon à ce sujet a été levé mardi.

“Rien dans les mandats valides que nous avons reçus des forces de l’ordre locales début juin, avant la décision de la Cour suprême, ne mentionnait l’avortement”, a déclaré Stone. “Les mandats concernaient des accusations liées à une enquête criminelle et des documents judiciaires indiquent que la police à l’époque enquêtait sur le cas d’un bébé mort-né qui a été brûlé et enterré, et non sur une décision d’avorter.”

Facebook a déclaré que les responsables du géant des médias sociaux « examinent toujours chaque demande du gouvernement que nous recevons pour s’assurer qu’elle est juridiquement valide ».

Facebook dit qu’il luttera contre les demandes qu’il juge invalides ou trop larges, mais la société a déclaré avoir fourni des informations aux enquêteurs dans environ 88% des 59 996 fois où le gouvernement a demandé des données au second semestre de l’année dernière.

—Josh Funk, Associated Press

