Une Américaine accouche 48 heures seulement après avoir réalisé qu’elle était enceinte

Lors d’un incident bizarre, une femme aux États-Unis n’a eu aucune idée qu’elle était enceinte jusqu’à seulement 48 heures avant d’accoucher. Peyton Stover, 23 ans, une enseignante d’Omaha, n’aurait apparemment présenté aucun symptôme de grossesse, à l’exception d’épisodes de fatigue occasionnels. Peyton a rejeté la fatigue comme les effets de son nouveau travail, pensant qu’elle commençait juste à être fatiguée par le nouveau changement d’horaire car elle venait de rejoindre son poste d’enseignante.

Selon le média local KETV, elle a finalement décidé de consulter un médecin après un gonflement des jambes et a eu le choc de sa vie après que le médecin lui a dit qu’elle était très enceinte. Peyton a déclaré à KETV qu’un médecin avait effectué le test deux fois et avait déclaré après la deuxième fois qu’il était “définitivement positif”. Peyton et son partenaire Travis Koesters étaient trop sous le choc de la découverte tardive pour être ravis de la nouvelle, car comme Peyton l’explique, le médecin lui a dit : “tu vas avoir un bébé dans 15 minutes”.

Pour couronner le tout, le foie et les reins de Peyton ne fonctionnaient pas correctement et elle souffrait d’hypertension artérielle. Les médecins ont pris sur eux de sauver la vie d’elle et de son bébé. Son partenaire Travis Koesters a déclaré que les médecins avaient insisté pour que le bébé soit accouché immédiatement car son état de santé ne lui permettait plus de porter le bébé. Peyton a subi une césarienne d’urgence et le bébé, nommé Kash, est né 10 semaines plus tôt, ne pesant qu’un kilo et 800 grammes. Il est également à noter que l’opération a été pratiquée le jour de l’anniversaire de Peyton, ce qui signifie qu’elle et son fils partageraient leurs anniversaires.

Il a été confirmé plus tard que Peyton souffrait de pré-éclampsie, entraînant une hypertension artérielle pendant la grossesse. La mère et le bébé se remettaient à l’hôpital pour femmes méthodistes et bien que Peyton soit maintenant sorti, le couple attend maintenant de ramener son nouveau-né à la maison. Les parents disent que Kash prend du poids et se porte bien.

