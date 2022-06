Une Américaine a refusé l’avortement à Malte pour être transportée par avion alors qu’elle craignait pour sa vie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

À 16 semaines de grossesse, Andrea Prudente a voyagé avec son partenaire dans la nation insulaire européenne de Malte pour des vacances de babymoon. Cependant, au lieu de profiter d’un voyage relaxant pour célébrer sa grossesse, l’Américaine a commencé à saigner abondamment et a été admise à l’hôpital, piégée dans ce qu’elle appelé « un cauchemar » après que les médecins lui aient dit que le fœtus ne survivrait pas.

Les autorités hospitalières de Malte, le seul pays de l’Union européenne qui interdit l’avortement en toutes circonstances, ne leur permettraient pas d’interrompre la grossesse. Les militants des droits à Malte affirment que la législation menace la santé reproductive et ont cherché à la contester devant les tribunaux.

Le couple de l’État de Washington, près de Seattle, a déclaré que l’eau de Prudente s’était rompue et qu’il n’y avait plus de liquide amniotique, augmentant le risque d’infection et la menace possible pour sa vie. Ils craignaient d’être « coincés » alors qu’ils demandaient un transfert médical vers un autre pays pour mettre fin à la grossesse, mais ont d’abord eu du mal à être certifiés aptes à voyager par les médecins.

Après des jours de panique et d’appels à l’aide, Prudente sécurisé un pont aérien d’urgence Jeudi via leur assurance voyage pour subir la procédure à Majorque, en Espagne, selon Médias maltais.

« Nous ne sommes certainement pas venus pour un avortement, mais ici, nous parlons de sauver la vie d’une femme », son partenaire, Jay Weeldreyer, Raconté le Times de Malte plus tôt.

Doctors for Choice, qui défend les droits reproductifs à Malte et les services, y compris l’avortement, a déclaré que malgré la rupture des membranes de la femme et le détachement du placenta, un avortement a été refusé car « il y a toujours un battement de cœur fœtal ».

Comment les lois sur l’avortement aux États-Unis se comparent à celles d’autres pays

Les médecins avaient dit à Prudente qu’ils « ne peuvent intervenir que si elle est sur le point de mourir », a déclaré le groupe cette semaine, même si elle était confrontée à la souche de porter un fœtus qui ne survivrait pas et au risque d’infection, comme une septicémie ou une hémorragie. Il a déclaré que les directives obstétricales recommandent généralement de proposer une interruption de grossesse pour éviter l’infection ou la mort « dans les cas critiques où le fœtus n’est pas encore viable, avant 24 semaines ».

Alors que le couple américain a peut-être obtenu une évacuation grâce à son assurance voyage, l’organisation à but non lucratif a déclaré avoir entendu parler de femmes maltaises dans des situations similaires qui avaient « peur de s’exprimer » et avaient peu d’options.

Les lois du pays signifient que les femmes qui se font avorter et les médecins qui les aident peuvent encourir des peines de prison, bien que des poursuites ou des peines d’emprisonnement n’aient pas été appliquées depuis plusieurs années, a-t-il déclaré.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat des autorités de Malte, où des militants ont protesté contre l’interdiction totale mercredi devant le parlement.

Les dirigeants mondiaux alarmés par le renversement possible de Roe v. Wade

Des groupes de femmes ont déclaré que le cas de Prudente avait rappelé l’histoire de la dentiste Savita Halappanavar, décédée dans un hôpital irlandais en 2012 après que les autorités aient refusé d’interrompre sa grossesse malgré une fausse couche, en raison de l’interdiction de l’avortement dans le pays à l’époque.

L’Irlande a depuis levé l’interdiction lors d’un vote écrasant, car certains autres pays ont facilité la procédure légale ces dernières années, notamment le Mexique, l’Argentine, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande.