Une amende de 60 000 $ pour une femme de la Colombie-Britannique qui a nourri des ours était trop lourde, selon la cour d’appel

Une femme de Whistler initialement condamnée à une amende de 60 000 $ pour avoir nourri et attiré des ours noirs, qui ont ensuite été euthanasiés, n’aura à payer que 10 500 $ à la suite d’une décision d’appel.

La juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Miriam Gropper, a contredit les conclusions initiales du tribunal dans sa décision du 1er décembre, qualifiant les 60 000 $ de non conformes aux affaires similaires de la Wildlife Act.

Les 10 500 $ – 1 000 $ d’amendes et 9 500 $ à verser à la Habitat Conservation Trust Foundation – sont en fait le montant que l’équipe de défense de Zuzana Stevikova et les procureurs de la Couronne ont réclamé par le biais d’une soumission conjointe lorsque l’affaire a été entendue pour la première fois en 2021.

Ensuite, Stevikova a plaidé coupable d’avoir nourri des ours noirs et d’avoir omis des attractifs dans sa propriété de Whistler au cours de l’été 2018. Elle a également exprimé des remords pour ses actions et a fait un don de 5 000 $ à la Great Bear Smart Society.

Le juge de l’époque, le juge Lyndsay Smith, a cependant rejeté la soumission conjointe, arguant qu’elle n’allait pas assez loin pour dissuader des actions similaires. Son argument principal reposait sur sa conviction déclarée qu’un résident de Whistler devrait être mieux informé.

“Je prends connaissance d’office qu’il y a des messages dans toute la ville de Whistler qui communiquent clairement qu'”un ours nourri est un ours mort””, a écrit Smith dans sa décision de 2021.

Les agents de conservation ont euthanasié une mère ourse noire et deux oursons en 2018, après les avoir découverts errant autour de la propriété de Stevikova et avoir déterminé qu’ils étaient trop domestiqués. Les agents ont été invités à enquêter sur la propriété par quelqu’un qui a déclaré que les propriétaires nourrissaient régulièrement des ours.

Pourtant, Gropper a déclaré dans sa décision d’appel, les ours nourris ne sont pas toujours tués par des agents de conservation. Elle a dit que ce n’était pas juste de la part de Smith de faire ce saut.

“… le juge (Smith) semble imposer une peine pour dénoncer et dissuader fermement ceux qui pourraient se livrer à l’alimentation des ours à Whistler, sans aucune preuve de la prévalence d’une telle conduite”, a écrit Gropper.

Gropper a en outre soutenu que Smith s’appuyait sur une jurisprudence beaucoup plus extrême pour déterminer une amende pour Stevikova, y compris une affaire où des personnes faisaient le trafic de parties d’ours et une autre où elles les tuaient intentionnellement. Gropper a déclaré que Smith avait également injustement choisi une amende plus élevée pour Stevikova, en raison de la conviction de Smith que Stevikova était assez riche et pouvait se le permettre.

“Elle a tiré des conclusions de fait qui n’étaient pas étayées par l’exposé conjoint des faits, seraient difficiles à prouver pour la Couronne, ou n’étaient pas fondées sur des preuves mais plutôt sur sa propre connaissance judiciaire”, a écrit Gropper.

Elle a déterminé que la soumission conjointe originale devait être suivie et a infligé une amende de 10 500 $ à Stevikova.

