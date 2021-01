La décision d’infliger une amende à deux femmes dans un endroit éloigné pour des violations présumées de Covid-19 aura « endommagé » la perception du public sur la façon dont les lois sont appliquées, a déclaré un ancien chef de la police.

Mike Barton a déclaré qu’il pensait que la police du Derbyshire «ramerait» sur sa décision d’infliger une amende au couple qui s’était promené à cinq miles de leur domicile.

L’ancien gendarme en chef de la police de Durham a déclaré: « Je pense que personnellement, le Derbyshire reviendra de cette position, mais malheureusement, des dommages seront causés ici parce que pour que le public se conforme à la loi, il doit réfléchir et voir la police agir. Cela s’appelle la justice procédurale.

«Si la police n’est pas perçue comme agissant équitablement, le public ne se conformera pas.

« C’est très bien que certaines personnes à Whitehall sèment du sabre et frappent la table que la police va appliquer ces règles, cela n’entraîne pas la conformité. Le public voyant l’équité le fait. »

M. Barton a déclaré qu’il n’était « pas étonnant » que certaines forces de police ne savaient pas comment appliquer les lois Covid-19, étant donné une partie de la terminologie utilisée par le gouvernement.

Il a déclaré samedi à BBC Breakfast: « Ce que nous avons ici, c’est que la police au cours des neuf derniers mois a reçu des centaines de règles différentes.

«À l’époque où je faisais la police, nous avions une loi par an, peut-être quelques-unes, puis nous avions un programme de formation sur la façon de l’appliquer. Cet espace n’a pas été accordé au maintien de l’ordre.

«Tout cela est basé sur le mot« local »et je n’ai jamais vu cela dans la législation auparavant.

« Aucun de ces problèmes n’a jamais été décrit par la loi auparavant, il n’est donc pas étonnant qu’il y ait une certaine confusion. »

Les directives de verrouillage actuelles ordonnent au public de limiter l’exercice – y compris la course, le vélo, la natation et la marche – à une fois par jour, et disent que si les gens peuvent quitter leur domicile, ils ne devraient pas voyager en dehors de leur région.