Une âme troublée et un fils troublant – la politique autour des problèmes juridiques de Hunter Biden continuera à se jouer | Nouvelles américaines

C’est une âme troublée et un fils troublant.

Hunter Biden n’a jamais fait mystère de la luttes personnelles qui l’a affligé à la suite du décès de son frère aîné, Beau, en 2015.

Il ne le pouvait pas non plus, de manière réaliste, lorsque des images de sa toxicomanie et de sa pornographie autodidacte ont été diffusées dans les médias américains.

Ce n’est pas un secret non plus que son comportement a eu un impact politique sur son père, le Le président des Etats-Unis.

En écoutant ses opposants politiques, ils décrivent le jeune Biden comme le bras international d’une famille criminelle, parcourant le monde et échangeant l’influence de son père contre des contrats commerciaux tout en remplissant les poches de Biden Snr.

C’est un bruit politique amplifié par les républicains qui poursuivent leurs propres enquêtes du Congrès, indépendamment des affaires d’un tribunal du Delaware.

Ce sont de grosses revendications, sans preuve.

Mais avoir un délinquant condamné au cœur de l’histoire donne du fil à retordre au récit criminel plus large, qui alimente désormais les accusations d’un ministère de la Justice politiquement biaisé.

Image:

Joe Biden avec son fils Hunter





Pourquoi Hunter Biden devrait-il s’échapper de prison alors que l’ancien président Donald Trump regarde le baril d’une longue peine pour son crimes présumés?

Le président et la Première Dame ont publié une déclaration qui parle d’amour et de soutien pour leur fils.

Ils seront sans aucun doute réconfortés qu’un chapitre sombre de la vie de leur fils se termine sans être mis à nu dans un procès pénal.

C’est une sorte de fermeture, mais tout est relatif.

Alors que la Maison Blanche appuyait sur « envoyer » sur sa déclaration d’affection familiale, Trump publiait un message sur un système défectueux.

Hunter Biden a peut-être atteint la fin en termes de recours juridique, mais la politique autour de lui continue de se jouer.