Une ambulance vue quitter la maison de Ben Affleck en Géorgie avant le week-end de mariage avec Jennifer Lopez

Une ambulance a été vue quittant le domicile de Ben Affleck en Géorgie vendredi, quelques heures avant les festivités de son mariage avec Jennifer Lopez.

Une ambulance du comté de Liberty a été vue garée à l’extérieur du domaine d’Affleck. Le magazine People a rapporté que l’ambulance avait transporté un patient dans un hôpital de la région de Savannah, selon le bureau du shérif du comté de Liberty.

Il n’a pas été confirmé qui a été transporté à l’hôpital local ni pour quelle raison. Cependant, le Daily Mail a rapporté que c’était la mère d’Affleck qui avait été transportée d’urgence à l’hôpital par ambulance vendredi.

La sortie a partagé que sa mère, Christopher Anne Boldt, est tombée d’un quai, s’est blessée à la jambe et a eu besoin de points de suture. Sur des photos obtenues par le point de vente, la mère d’Affleck est vue à l’extérieur de l’hôpital dans un fauteuil roulant.

Affleck aurait retrouvé sa mère et appelé une ambulance.

Le magazine People avait précédemment rapporté que le patient – ​​un mineur – était alerte, réactif et avait subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Ils étaient accompagnés d’un parent/tuteur et soignés sur place avant d’être transportés à l’hôpital.

Affleck et Lopez sont sur le point de se marier à nouveau ce week-end lors d’une célébration extravagante de trois jours dans son vaste domaine de Riceboro.

Le couple s’est marié lors d’un mariage surprise à Las Vegas en juillet et célèbre maintenant avec sa famille et ses amis.

Le couple, ainsi que leurs enfants issus de mariages séparés, se sont tous rendus dans le complexe de 87 acres d’Affleck en Géorgie.

Jeudi, Lopez et Affleck se sont arrêtés jeudi à Gallery Espresso à Savannah pour prendre un café avec leurs enfants. Le groupe a commandé des lattes glacés, du thé et acheté une chemise à l’emplacement de la “vieille école”, a déclaré le gérant du magasin à Fox News Digital.

“Ils n’étaient pas les uns sur les autres”, a rappelé la responsable, Jessica, à Fox News Digital. “Ils n’étaient pas, comme, tous les uns sur les autres ou quoi que ce soit parce qu’ils avaient tous les enfants avec eux. Donc ils étaient juste assez décontractés, juste normaux. Ils passent juste un moment normal.”

Lopez s’est également arrêté au Glow MedSpas jeudi, selon le magazine People.

“Comme beaucoup de Savannahiens chanceux, nous avons repéré la brillante Mme Affleck profitant de notre centre-ville”, a déclaré Courtney Victor, propriétaire de Glow MedSpas, à Fox News Digital. “Chez Glow, nous sommes si heureux de leur romance ravivée et félicitons toute mariée assez courageuse pour célébrer en Géorgie en août !”

Bien qu’Affleck et Lopez soient déjà légalement mariés, ils célébreront leurs noces avec leur famille et leurs amis. La liste des célébrités se dirigeant vers le sud pour l’événement de trois jours devrait inclure Matt Damon, Jimmy Kimmel, le frère de Ben Casey Affleck et Drea de Matteo.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.