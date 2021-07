Une ambulance en grève, des policiers de l’UP aident une femme à accoucher dans un magasin et l’emmènent à l’hôpital

Une policière de la police de l’Uttar Pradesh est récemment allée au-delà de ses devoirs lorsqu’elle a aidé une femme enceinte à accoucher de son bébé. L’agent Vintu Pushkar, qui est attaché aux services d’urgence avec le véhicule d’intervention Dial 112 à Shahjahanpur, a pu aider la femme de 26 ans à accoucher de sa petite fille en toute sécurité et plus tard à l’emmener à l’hôpital avec l’aide d’un collègue, un rapport en Le temps de l’Inde mentionné.

Rekha Devi, originaire de la ville de Jalalabad, était venue rencontrer ses proches à Shahjahanpur. Elle était accompagnée de son mari Dinesh Kumar et de sa mère Kaushalya. Le trio était arrivé là-bas en bus et en marchant, Rekha a eu des douleurs d’accouchement alors qu’ils traversaient une voie ferrée dans la région. Le trio a cherché de l’aide, mais ce qui a rendu les choses difficiles, c’était l’état de son mari, qui aurait été sous l’influence de l’alcool et donc de peu d’aide. En les voyant crier à l’aide, un passant a d’abord tenté de retrouver une ambulance, mais la grève en cours l’a amené à faire blanc. Il a alors contacté le Dial 112, suite à quoi un véhicule d’intervention est arrivé en 5 minutes.

Le chef de police Manveer Singh et le gendarme Vintu Pushkar, qui étaient arrivés avec l’équipe, ont décidé de faire accoucher le bébé dans un magasin là-bas, car le retard à l’emmener à l’hôpital aurait pu être fatal pour la mère et l’enfant.

« Je suis très heureuse d’avoir pu aider la femme dans le besoin. Mes collègues ont veillé à ce que Rekha et sa petite fille soient admises à l’hôpital à temps après l’accouchement. Je l’ai rencontrée à l’hôpital plus tard et elle nous était reconnaissante », a déclaré Vintu par TOI.

Le local Vikas Kumar, qui avait contacté l’équipe d’urgence, a déclaré que voir l’état de la femme l’avait incité à réfléchir rapidement et à contacter la police en raison de la grève des services d’ambulance en cours dans l’État.

Les deux principaux services d’ambulance, 102 (accouchement de femmes enceintes) et 108 (services d’urgence) se sont arrêtés dans l’Uttar Pradesh alors que la grève du personnel ambulancier se poursuit dans de nombreuses régions de l’État, y compris à Lucknow. Un changement majeur dans l’entreprise qui exploite les ambulances du système avancé de survie (ALS) est ce qui a incité les travailleurs à se mettre en grève, craignant de perdre leur emploi.

