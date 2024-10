Une alternative à TikTok appelée Loops arrive pour le fediverse

Les utilisateurs qui ont inscrit peut publier jusqu’à 60 secondes de vidéo, selon les détails partagé par le développeur Daniel Supernault sur Mastodon. Il a ajouté que l’utilisation de sons et le remixage des vidéos des autres seraient à venir, tout comme les vidéos de profil épinglées, et que les utilisateurs pourront « organiser » leurs sections de commentaires. Les vidéos peuvent être classées par catégories, mais les hashtags et les mentions ne sont pas encore pris en charge.