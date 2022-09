Une alternative à la chirurgie plastique

Curieux de connaître les produits de comblement des rides, qui promettent une peau plus lisse et une apparence plus jeune sans chirurgie ?

Ne confondez pas les fillers avec le Botox, le Dysport et le Xeomin. Ce sont des injectables qui aident à lisser les lignes dites dynamiques – telles que les sillons du front et les pattes d’oie causées par le froncement des sourcils et le sourire – en bloquant les contractions musculaires sous la peau. Au lieu de cela, les charges cosmétiques (ou dermiques) approuvées par la FDA sur le marché aident à restaurer les contours du visage en rembourrant les plis et les rides et en remplaçant le volume perdu. Ils fonctionnent sur tous les tons de peau.

Les charges ne remplacent pas un lifting car elles ne soulèvent pas la peau qui s’affaisse beaucoup, explique le chirurgien plasticien Hatem Abou-Sayed, MD, FACS, qui pratique à West Palm Beach, en Floride. “Mais s’il n’y a pas beaucoup de relâchement cutané, les charges peuvent remplacer le volume perdu, ce qui contribuera à une apparence plus jeune et plus reposée.” Voici un aperçu de certains des types les plus populaires.

Remplisseurs d’acide hyaluronique sont constitués d’un sucre naturellement présent dans l’organisme. Les marques populaires incluent Belotero Balance, Elevess, Juvederm, Perland, Prevelle Silk et Restylane. Ces formulations de gel viennent dans des consistances minces et légèrement plus épaisses. Ils peuvent remplir à la fois les zones peu profondes, telles que les ridules au-dessus des lèvres, et les plis plus profonds, comme ceux autour du nez et les soi-disant lignes de marionnette, les plis qui descendent des coins de la bouche.