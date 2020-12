Action! C’est le mot qui est de plus en plus entendu à Dubaï alors que la ville devient de plus en plus attrayante pour l’industrie cinématographique internationale.

Star Trek, Vanguard et Mission Impossible ne sont que quelques-uns des quelques blockbusters sur grand écran qui ont été récemment tournés dans Dubai. Société de production locale, Filmworks, a vu le secteur se développer rapidement au cours des deux dernières décennies. Julie Smythe est présidente du groupe FilmWorks. Elle m’a parlé un peu des modestes débuts de l’entreprise:

«Eh bien, nous avons ouvert nos portes en 1998, et à cette époque, il n’y avait pas trop de travail international dans le pays.

«Après quelques années, cela a commencé à changer et nous avons commencé à faire venir des réalisateurs beaucoup plus grands.

«Et en 2004, nous avons fait notre premier long métrage.

Ce premier long métrage était Syriana, un thriller géopolitique sorti en 2005. Il se concentre sur la politique pétrolière et met en vedette un casting de stars comprenant George Clooney, Matt Damon, Chris Cooper et Jeffrey Wright. Il a valu à Clooney l’Oscar du meilleur second rôle masculin en 2006.

_Que s’est-il passé après Syriana? _

Selon Julie Smythe, l’industrie a commencé à se développer très rapidement après le film. Elle le compare à la croissance de Dubaï au cours de la même période.

L’industrie cinématographique de Dubaï représente actuellement 420 00 000 millions d’euros pour l’économie locale. La Commission du cinéma et de la télévision encourage la production de films étrangers dans la ville. Jamal al-Sharif, le PDG de la commission, explique pourquoi Dubaï est en train de devenir une destination populaire pour les cinéastes:

«Nous devrions être en mesure de gérer leur production le plus rapidement possible et de réduire leurs coûts.

«Nous avons travaillé avec de nombreuses productions et nous avons pu réduire leur coût jusqu’à 40 ou 50 pour cent.

«Toute production aujourd’hui apporte une valeur à l’économie.

«Il est donc envisagé d’ajouter de la valeur à notre PIB.

« Par exemple, Star Trek a été l’un des plus grands films hollywoodiens tournés ici à Dubaï, et il a rapporté plus de 30 millions de dollars dépensés à Dubaï. «

Mais il ne s’agit pas uniquement des films à gros budget. Cinéaste indépendant primé, Faisal Hashmi, est acclamé par la critique internationale pour son courts métrages.

Il me donne le style et les raisons éditoriales pour lesquelles les gens s’intéressent à ses films:

« Beaucoup de films que je fais sont plus du côté de l’horreur et du thriller.

«Ils voyagent très bien.

«C’était donc excitant de se soumettre à des festivals en Europe et aux États-Unis et les gens sont comme, oh, je veux voir ce film.

« Juste par curiosité de ce à quoi ressemble l’horreur de cette région.

« C’est donc passionnant de montrer cela au reste du monde. »

Il y a du soutien et des encouragements pour la prochaine génération de talents dans la ville. Eva Petersen, 10 ans, née à Dubaï, vient de passer une audition pour un rôle d’acteur avec une star internationale, Ben Affleck. Elle a hâte de savoir si elle a le rôle, mais elle est également enthousiaste à l’idée d’obtenir plus d’auditions et de pouvoir travailler dans l’industrie.

Le visage changeant de l’industrie cinématographique de Dubaï reflète l’enthousiasme d’Eva qui commence à prendre le devant de la scène sur grand écran.