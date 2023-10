Une alpiniste américaine et son guide tués dans des avalanches sur une montagne tibétaine

Une alpiniste américaine et son guide népalais ont été tués samedi après que des avalanches se sont abattues sur les pentes d’une montagne tibétaine, tandis qu’un autre alpiniste et guide américain sont toujours portés disparus, selon les médias chinois.

Anna Gutu, 32 ans, et Mingmar Sherpa se trouvaient sur le mont Shishapangma lorsque des avalanches ont frappé à des altitudes d’environ 25 000 et 26 000 pieds, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua. L’agence a déclaré que les deux hommes avaient été confirmés morts dimanche.

L’alpiniste américaine et le guide népalais disparus ont été identifiés comme étant Gina Marie Rzucidlo et Tenjen Sherpa, selon le média.

Karma Geljen Sherpa, un autre guide de montagne népalais, a été grièvement blessé et escorté en bas de la montagne par les sauveteurs. Il serait dans un état stable.

UN HOMME DU Colorado disparaît lors d’une randonnée en solo de 28 milles dans le parc national des Montagnes Rocheuses

Lorsque les deux avalanches ont frappé à haute altitude, un total de 52 alpinistes venus de divers pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l’Italie, tentaient d’atteindre le sommet de la montagne, le 14e plus haut sommet du monde. La montagne s’élève à 26 335 pieds au-dessus du niveau de la mer et est située sur le territoire chinois.

Les conditions de neige à Shishapangma ont depuis suspendu toutes les activités d’escalade.

UN CHASSEUR D’ELK DE L’IDAHO TIRE ET TUE UN GRIZZLY EN CHARGE LORS D’UNE « RENCONTRE SURPRISE » : OFFICIELS

Les voyages à travers l’Himalaya augmentent en octobre après la fin de la saison des moussons, même si les experts ont averti que le changement climatique a augmenté le risque d’avalanches dans la région.

Au moins 120 personnes ont été tuées par des avalanches dans l’Himalaya indien au cours des deux dernières années.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tenjen Sherpa, 35 ans, toujours porté disparu, faisait partie de l’équipe qui a battu le record de l’ascension des 14 plus hautes montagnes du monde avec le meilleur temps en juillet. Il s’efforçait de devenir le plus jeune grimpeur à gravir deux fois les 14 sommets.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.