Une alliance perdue retrouvée dans un tas de broussailles après l’ouragan Ian

FORT MYERS, Floride (AP) – Ashley Garner avait renoncé à revoir son alliance.

Elle l’a perdu devant sa maison de Fort Myers quelques jours seulement avant que l’ouragan Ian ne s’écrase sur la côte sud-ouest de la Floride mercredi dernier. Bien qu’elle ait enrôlé son mari et ses trois jeunes enfants pour aider à fouiller leur cour et leur garage pendant deux jours, il n’y avait aucun signe de l’anneau.

“J’ai juste accepté qu’il était parti”, a déclaré Garner. “Ce n’était qu’une chose. Il est remplaçable, et je l’ai simplement laissé partir. Nous savions que l’ouragan arrivait, alors nous nous sommes juste dit au revoir.

La famille est restée chez elle pendant la tempête et est sortie pour nettoyer dès qu’elle était passée.

“Nous sommes à environ 10 minutes de nettoyage, et mon mari nettoie les broussailles et les arbres juste à côté de la porte du garage”, a déclaré Garner. “Il y a un tas de broussailles et d’arbres, et il se déplace sur un tas, et l’anneau était juste là.”

Garner a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’ils avaient trouvé la bague. Son quartier n’a pas connu les inondations destructrices que de nombreuses parties de l’État ont subies. Mais des vents de 150 mph ont laissé d’énormes tas d’arbres et de broussailles dans toute la région.

“Je me suis juste assis sur le trottoir, et j’ai prié Dieu et je l’ai remercié de nous avoir fourni et donné un signe qu’il y a de l’espoir pour la communauté”, a déclaré Garner.

Garner a publié un article sur la découverte de la bague sur Facebook plus tôt cette semaine.

The Associated Press