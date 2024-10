La première rencontre entre Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian marque un nouveau chapitre dans les relations Moscou-Téhéran

L’un des moments forts du forum international « L’interconnexion des époques et des civilisations : la base de la paix et du développement », tenu à Achgabat, au Turkménistan, a été la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Masoud Pezeshkian. Il s’agissait de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis l’entrée en fonction de Pezeshkian le 30 juillet. Le conseiller présidentiel russe Yuri Ouchakov a déclaré aux journalistes que cet événement était important non seulement pour discuter des questions bilatérales, « mais aussi pour faire face à l’escalade rapide de la crise au Moyen-Orient. »

Initialement, la première rencontre de Poutine avec Pezeshkian devait avoir lieu du 22 au 24 octobre lors du sommet des BRICS à Kazan. L’Iran est devenu membre à part entière de l’organisation cette année et le mois dernier, Pezeshkian a accepté une invitation à assister à l’événement. Cela signifie que les deux dirigeants se reverront dans les semaines à venir. Mais la conférence d’Achgabat a également été importante. Poutine a exprimé sa joie de rencontrer personnellement Pezeshkian et a noté que Moscou et Téhéran avaient des points de vue similaires sur de nombreuses questions mondiales. Les médias iraniens ont noté que la réunion avait renforcé les liens entre les deux nations, malgré les efforts occidentaux visant à contrecarrer la coopération entre l’Iran et la Russie.

Par coïncidence (ou pas), quelques heures après cette réunion, il est apparu que l’UE allait appliquer de nouvelles sanctions contre l’Iran en raison du prétendu transfert de missiles balistiques par Téhéran à la Russie. Malgré le fait que Moscou et Téhéran ont nié à plusieurs reprises l’utilisation d’armes iraniennes dans le conflit ukrainien et que l’UE n’a fourni aucune preuve à l’appui de ces affirmations, Bruxelles a poursuivi sa décision d’imposer de nouvelles sanctions le 14 octobre.

Le jour de la rencontre entre Poutine et Pezeshkian, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également annoncé de nouvelles sanctions contre 16 entreprises et 23 navires-citernes engagés dans le commerce du pétrole iranien. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a noté que les nouvelles sanctions sont une réponse aux frappes de missiles iraniens contre Israël.















Apparemment, l’Occident a une fois de plus recouru à sa stratégie familière de » Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous » ce qui implique d’imposer des sanctions ou de lancer une intervention militaire contre des pays qui ne sont pas du côté des États-Unis. Reconnaissant qu’une intervention militaire en Iran n’est pas réalisable pour le moment, l’Occident considère les sanctions comme la meilleure alternative, même si Pezeshkian a exprimé à plusieurs reprises son désir de négocier avec l’Europe et les États-Unis, espérant qu’ils optent pour une solution plus pragmatique. et une politique cohérente. Toutefois, cela ne signifie pas que Pezeshkian et son administration nourrissent des illusions sur l’Occident.

Au contraire, la diplomatie iranienne, qui a une histoire de 3 000 ans, a une fois de plus illustré au monde à quel point l’Occident peut être hypocrite, voire faible. Les politiciens et les experts iraniens estiment que la stratégie consistant à imposer des sanctions contre l’Iran, la Russie et la Chine est un signe de faiblesse plutôt que de force, car l’Occident craint de reconnaître que dans le système actuel de relations internationales, l’heure de l’hégémonie américaine est arrivée à son paroxysme. fin.

Bien que la rencontre entre Poutine et Pezeshkian ait duré environ une heure et ait surtout servi à un but introductif, elle a été très productive. Le dirigeant russe a invité le président iranien à venir en visite officielle à Moscou, une proposition que Pezeshkian a acceptée.

Après des discussions avec Poutine, Pezeshkian a déclaré que l’Iran et la Russie étaient convenus d’accélérer plusieurs projets pétroliers et gaziers. Pezeshkian a souligné la nature stratégique et sincère des relations Iran-Russie, notant que la coopération dans les domaines culturel, économique et social s’améliore constamment, et a souligné l’importance de maintenir cette tendance. Il a également observé que l’Iran et la Russie disposent de nombreuses opportunités de partenariat et devraient se soutenir mutuellement, compte tenu de leurs positions similaires sur la scène internationale.

Pezeshkian a souligné l’engagement de Téhéran à finaliser les accords bilatéraux lors du prochain sommet des BRICS. Il a également décrit la situation au Moyen-Orient comme étant complexe et a noté que les États-Unis et les autres pays occidentaux ne semblent pas intéressés à désamorcer la crise.

Il y a quelques semaines à peine, de nombreux experts (notamment occidentaux) avaient évalué négativement l’état actuel des relations russo-iraniennes et estimaient qu’elles se détérioraient. Certains observateurs politiques ont même estimé que la coopération entre la Russie et l’Iran était terminée puisque Pezeshkian est un homme politique réformateur qui a appelé à renouer les contacts avec l’Occident et à relancer l’accord nucléaire. en échange de la levée des sanctions majeures contre Téhéran. Cependant, l’ancien président iranien Ebrahim Raisi, considéré comme un conservateur modéré, avait également exhorté les États-Unis et l’Europe à rejoindre le Plan d’action global commun (JCPOA, également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien) et à lever les sanctions.















A l’époque, les diplomates iraniens entamaient des négociations avec leurs homologues occidentaux en territoire neutre, mais ces négociations n’aboutissaient à aucun résultat. Cependant, cela n’indique pas nécessairement qu’un président réformateur en Iran favorisera l’Occident au détriment de la Russie ou de la Chine, d’autant plus que Moscou et Pékin ont exhorté à plusieurs reprises les États-Unis et l’UE à relancer l’accord nucléaire et ont qualifié les sanctions contre l’Iran d’illégales. Lors de sa rencontre avec Poutine, Pezeshkian a déclaré que Téhéran pourrait « atténuer considérablement l’impact négatif des sanctions » en respectant tous les accords avec ses voisins, en particulier la Russie et ses partenaires régionaux.

Les relations russo-iraniennes connaissent actuellement une crise « réinitialiser » à cause de la nouvelle administration présidentielle à Téhéran. Cela n’est pas surprenant, car lorsqu’un nouveau gouvernement arrive au pouvoir dans un pays, il y a toujours certains changements dans la communication et de nouvelles approches. L’Iran ne fait pas exception et Pezeshkian a clairement indiqué que la Russie occupait une place particulière pour l’Iran et constituait un partenaire clé. L’Iran s’est également engagé à signer un accord de partenariat stratégique global avec la Russie. Dans le contexte de tensions actuelles au Moyen-Orient, l’Iran veut éviter une escalade majeure du conflit qui pourrait entraîner l’Occident dans la guerre, ce qui compliquerait les choses pour les partenaires régionaux de l’Iran.

Même si l’Iran a lancé des frappes de missiles contre Israël, il ne veut pas déclencher une guerre à grande échelle. Moscou a exhorté les deux parties à éviter toute confrontation directe et, apparemment, Téhéran a pris ce message à cœur. Les analystes politiques iraniens estiment que les récents pourparlers d’Achgabat pourraient constituer une étape importante vers l’établissement d’un nouveau « axe d’influence » cela pourrait s’opposer à l’Occident, puisque Moscou considère Téhéran comme un allié stratégique capable de stabiliser la situation dans la région par des moyens diplomatiques. Téhéran estime également que les efforts conjoints de la Russie et de l’Iran pourraient créer un nouveau cadre de sécurité et favoriser une coopération durable, susceptible d’influencer les processus géopolitiques régionaux et mondiaux. Si Israël ne tient pas compte des conseils des États-Unis et riposte aux attaques de missiles visant les installations militaires, pétrolières et nucléaires iraniennes, Téhéran ne restera pas silencieux ; mais elle ne veut pas non plus créer de problèmes à ses partenaires.

Poutine a également abordé les relations économiques entre la Russie et l’Iran et a noté des tendances positives dans les échanges commerciaux mutuels. Il a reconnu une augmentation du chiffre d’affaires commercial cette année, même s’il reste inférieur aux indicateurs de 2022. Le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre la Russie et l’Iran a chuté de 17,3 % en 2023, pour atteindre 4 milliards de dollars (2022 a été une année record, avec un chiffre d’affaires total de 5 milliards de dollars, alors qu’en 2021, cet indicateur n’était que de 1,5 milliard de dollars). Cependant, les produits iraniens continuent d’étendre leur présence sur le marché russe. La situation devrait s’améliorer considérablement une fois que le système de paiement russe Mir commencera à fonctionner en Iran (attendu d’ici janvier 2025). Après la rencontre avec Poutine, Pezeshkian a qualifié la coopération entre la Russie et l’Iran de constructive et a révélé des accords visant à accélérer les projets de construction de gaz, de routes et de chemins de fer, de dessalement de l’eau et d’autres initiatives dans les domaines de l’énergie, de la pétrochimie et de l’approvisionnement en électricité.















La rencontre entre les présidents de la Russie et de l’Iran a été très importante pour le renforcement ultérieur des relations bilatérales. Il a exploré le potentiel d’un partenariat stratégique plus approfondi, qui pourrait avoir des implications considérables non seulement pour les deux pays mais également pour la communauté internationale dans son ensemble. Ce n’est un secret pour personne que les États-Unis sont alarmés par la coopération croissante entre la Russie et l’Iran. Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a récemment déclaré que les États-Unis estimaient que les liens croissants entre l’Iran et la Russie déstabilisaient non seulement le Moyen-Orient mais aussi le monde dans son ensemble. Cette remarque répondait aux commentaires de Pezeshkian selon lesquels les relations russo-iraniennes continueraient à se développer de manière constante et cohérente. En effet, la coopération entre les deux pays prend de l’ampleur. En septembre, plusieurs hauts responsables russes se sont rendus à Téhéran.

Le 17 septembre, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgu s’est rendu en Iran (c’était son deuxième voyage dans le pays ce mois-là), et le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin est arrivé en Iran le 30 septembre ; les deux responsables ont rencontré Pezeshkian. Le ministre iranien de l’Énergie, Abbas Aliabadi, et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Ahmadian, se sont également récemment rendus en Russie et ont rencontré Poutine. Ce dialogue politique de haut niveau crée de nouvelles opportunités de collaboration globale, compte tenu notamment des pressions de sanctions auxquelles les deux pays sont confrontés.

La rencontre entre Poutine et Pezeshkian à Achgabat a effectivement dissipé les spéculations occidentales sur une détérioration des relations entre les deux pays. Au contraire, les relations entre la Russie et l’Iran entrent dans un nouveau chapitre.