Une “alliance de l’hydrogène” est formée alors que le Canada et l’Allemagne signent un accord sur les exportations

Le premier ministre Justin Trudeau prend la parole à Stephenville, à Terre-Neuve, où le Canada et l’Allemagne ont signé un accord d’exportation d’hydrogène. (CTV/CBC)

Le Canada a accepté d’aider l’Allemagne avec sa crise énergétique, bien que peu de détails sur la manière exacte dont les deux pays travailleront ensemble ont été fournis lors d’une cérémonie à Stephenville, à Terre-Neuve, mardi.

Au lieu de cela, le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz ont signé ce qu’ils ont appelé une “déclaration d’intention conjointe” qui appelle les deux pays à investir dans l’hydrogène, à établir un “corridor d’approvisionnement transatlantique Canada-Allemagne” et à commencer à exporter de l’hydrogène d’ici 2025.

“Nous devons nous tourner vers des ressources comme l’hydrogène qui peuvent être et seront propres et renouvelables. Nous pouvons être le fournisseur fiable d’énergie propre dont un monde net zéro a besoin”, a déclaré Trudeau.

« Le besoin d’énergie propre est presque illimité, et c’est là que le Canada, et plus particulièrement le Canada atlantique, doit intervenir. Grâce à nos ressources renouvelables, nous avons un énorme avantage.

Scholz, accompagné d’un contingent de dirigeants des plus grandes entreprises allemandes, dont Bayer et Volkswagen, a fait une tournée au Canada cette semaine pour trouver des sources d’énergie alternatives au gaz naturel russe.

L’accord a été signé dans une ville où une entreprise prévoit de construire une grande usine pour convertir l’énergie éolienne en hydrogène et exporter de l’ammoniac vers l’Allemagne. Mais le projet World Energy GH2 – qui comprendrait 164 éoliennes le long de la péninsule voisine de Port au Port – n’a pas encore fait l’objet d’une approbation environnementale provinciale, et les résidents n’en ont été informés que lors de réunions qui ont commencé en juin.

En vertu de l’accord, le Canada exportera de l’hydrogène éolien vers l’Allemagne alors que ce pays cherche à s’éloigner des importations russes. Alors que la guerre ukrainienne a provoqué une crise immédiate, l’Allemagne a également recherché des solutions durables à long terme.

“Notre vision de l’avenir et nos objectifs communs sont clairs. Les Canadiens, les Allemands et tous nos amis du monde entier attendent avec impatience de bons emplois, une économie forte et de l’air pur”, a déclaré Trudeau.

“En tant que monde, nous ne pouvons pas continuer à compter sur des pays autoritaires qui militariseront la politique énergétique comme la Russie, qui ne se préoccupent pas des résultats environnementaux, des droits du travail ou même des droits de l’homme.”

Le Canada espère exporter de l’hydrogène fabriqué au Canada d’ici trois ans, tandis que World Energy GH2 s’attend à ce que l’exploitation de Port au Port produise de l’hydrogène d’ici la mi-2024. Ce projet fait l’objet d’un processus d’étude d’impact environnemental que l’entreprise, selon le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, dispose d’une fenêtre de trois ans pour terminer. L’opération serait la première du genre dans la province.

Cependant, d’autres projets dans d’autres provinces voient le jour.

Lundi, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré qu’avec des concurrents cherchant à tirer profit, il est urgent de faire décoller l’industrie de l’hydrogène-énergie.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador