Il s’est ensuite rendu au Moyen-Orient pour visiter des alliés américains traditionnels, notamment l’Arabie saoudite et la Turquie, ainsi que l’Iran, où il a signé samedi un accord d’investissement de grande envergure. Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a contacté la Colombie un jour et a promis de soutenir la Corée du Nord un autre.

La menace d’une coalition dirigée par les États-Unis défiant les politiques autoritaires de la Chine n’a fait que renforcer l’ambition de Pékin d’être un chef de file mondial des nations qui s’opposent à Washington et à ses alliés. Il montre une Chine de plus en plus confiante et sans excuse, une Chine qui non seulement réfute la critique américaine de ses affaires intérieures, mais qui présente ses propres valeurs comme un modèle pour les autres.

Dans une déclaration commune, ils ont accusé les États-Unis d’intimidation et d’ingérence et les ont exhortés à «réfléchir aux dommages qu’ils ont causés à la paix et au développement dans le monde ces dernières années».

M. Biden l’a clairement indiqué lors de sa première conférence de presse présidentielle jeudi, présentant une politique étrangère basée sur la concurrence géopolitique entre les modèles de gouvernance. Il par rapport M. Xi au président russe, Vladimir V. Poutine, «qui pense que l’autocratie est la vague du futur et que la démocratie ne peut pas fonctionner» dans «un monde toujours plus complexe».

M. Wang a noté que plus de 80 pays au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies avaient exprimé leur soutien aux actions de la Chine au Xinjiang, la région de l’extrême ouest où les autorités ont détenu et interné des musulmans ouïghours dans une campagne où les États-Unis ont déclaré un génocide.

«Construire de petits cercles ou lancer une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, imposer volontairement le découplage, la rupture d’approvisionnement ou des sanctions, et créer l’isolement ou l’éloignement ne fera que pousser le monde à la division et même à la confrontation», a déclaré M. Dit Xi.

La Chine, pour sa part, fait valoir que ce sont les États-Unis diviser le monde en blocs. M. Xi a donné le ton peu de temps après l’investiture de M. Biden, déclarant au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que le multilatéralisme devrait être basé sur le consensus entre de nombreux pays, et non sur un point de vue avancé par «un ou quelques-uns».

En conséquence, le monde se divise de plus en plus en camps distincts, sinon purement idéologiques, la Chine et les États-Unis espérant attirer des partisans. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que M. Wang avait obtenu l’approbation de sa politique du Xinjiang, ainsi que son annulation de la dissidence à Hong Kong, du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, bien qu’un déclaration n’a pas mentionné le Xinjiang.

L’alignement le plus frappant de la Chine est celui de la Russie, où M. Poutine se plaint depuis longtemps de l’hégémonie américaine et de son utilisation – abus, selon lui – du système financier mondial comme instrument de politique étrangère.

Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé en Chine lundi dernier pour dénoncer les sanctions américaines et dire que le monde devait réduire sa dépendance au dollar américain.

La Chine et la Russie se sont rapprochées d’autant plus que l’annexion de la Crimée par M. Poutine en 2014 a suscité l’indignation internationale et des sanctions occidentales. Alors que la possibilité d’une alliance formelle reste éloignée, les relations diplomatiques et économiques des pays se sont approfondies dans une cause commune contre les États-Unis. Alors, ayez des liens stratégiques. L’Armée populaire de libération et l’armée russe organisent désormais régulièrement des exercices ensemble et ont effectué à deux reprises des patrouilles aériennes conjointes le long de la côte japonaise, plus récemment en décembre.

Les deux pays ont annoncé ce mois-ci qu’ils construiraient ensemble une station de recherche sur la lune, ouvrant la voie à des programmes spatiaux concurrents, l’un dirigé par la Chine et l’autre par les États Unis.

« Les dernières mesures et gestes de l’administration Biden, considérés comme hostiles et insultants par les dirigeants russes et chinois, ont, de manière prévisible, poussé Moscou et Pékin encore plus profondément dans une étreinte mutuelle », a déclaré Artyom Lukin, professeur d’études internationales à l’Extrême-Orient. Université fédérale de Vladivostok, Russie.