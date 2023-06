Une Allemande reconnue coupable d’avoir gardé une femme yézidie comme esclave en Irak

Une Allemande a été reconnue coupable mercredi d’avoir gardé une femme yézidie comme esclave pendant son séjour au sein du groupe État islamique en Irak et en Syrie, et condamnée à neuf ans et trois mois de prison.

Le tribunal d’État de la ville de Coblence, dans l’ouest du pays, a condamné l’homme de 37 ans pour crimes contre l’humanité, appartenance à une organisation terroriste étrangère et complicité de génocide, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Les autorités l’ont identifiée uniquement comme Nadine K. conformément aux règles allemandes de confidentialité.

Le tribunal a conclu que l’accusé avait abusé pendant trois ans d’une jeune femme yézidie « dans son propre intérêt en tant qu’esclave domestique ». Il a déclaré que son mari avait amené la femme chez eux et l’avait régulièrement violée, et que l’accusé avait permis ces agressions et aurait dû intervenir.

Les procureurs ont déclaré que l’accusée s’était rendue en Syrie avec son mari en 2014 et avait rejoint l’EI. En 2015, le couple a déménagé dans la ville irakienne de Mossoul, où ils auraient gardé la femme yézidie.

L’accusé a été arrêté en mars 2022 après avoir été ramené en Allemagne d’un camp du nord-est de la Syrie où des membres présumés de l’EI étaient détenus.

Dans une déclaration lue lors de son procès par un avocat de la défense, elle a nié avoir contraint la femme yézidie à tout moment. Elle a dit qu’il y avait eu de fréquentes disputes avec son mari au sujet de la présence de la femme et qu’elle avait honte de ne pas avoir fait plus pour elle.

En février, la femme yézidie a témoigné au procès et a déclaré avoir reconnu l’accusé.

Elle s’est de nouveau rendue à Coblence pour le verdict. « Elle espère que d’autres suivront son exemple » et que tous ceux qui ont commis des crimes similaires seront jugés, a déclaré son avocate, Sonka Mehner.

Le procès est le dernier de plusieurs en Allemagne impliquant des femmes qui se sont rendues dans des régions contrôlées par le groupe EI en Syrie et en Irak.

Dans un cas, une Allemande convertie à l’islam a été condamnée en 2021 pour avoir permis à une fille yézidie de 5 ans qu’elle et son mari gardaient comme esclave de mourir de soif au soleil. Son mari a également été condamné par la suite.

Plus tôt cette année, une cour d’appel a ordonné une nouvelle audience de détermination de la peine pour la femme, qui a été condamnée à une peine de 10 ans. Elle risque désormais une peine de prison plus longue.