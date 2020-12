Les résidents d’une communauté ont été choqués après la mort d’un voisin âgé dans le centre de l’Allemagne, après la mort d’un voisin âgé dans le centre de l’Allemagne, une propriété inattendue et des actions d’une valeur de 7,5 millions de dollars (environ plus de 55 crores de Rs) hérité.

Renate Wedel était mariée à Alfred Wedel et vivait dans le quartier de Weiperfelden à Waldsolms en Hesse depuis 1975, selon un communiqué du quartier de Waldsolms. Décrit comme « réussi » et « actif » en bourse, Alfred est décédé en 2014 et Renate, qui était soignée dans une maison de retraite à Francfort depuis 2016, est décédée en 2019 à l’âge de 81 ans.

Selon un média local Hessenschau, le district a déclaré qu’en avril de cette année, Renate avait légué son solde bancaire, ses stocks et ses objets de valeur. L’héritier d’origine était la sœur décédée de Renate.

La nouvelle a choqué les autorités, comme l’a rapporté Heesenschau, leur maire local Bernd Heine a déclaré: « Au début, j’ai pensé que ce n’était tout simplement pas possible, que quelque chose n’allait pas » rapports CNN.

La communauté est tenue d’utiliser l’héritage, qui est estimé à environ 7,5 millions de dollars pour les «installations et infrastructures communautaires».

Une autre propriété à Weiperfelden a été héritée par la municipalité après que l’héritier d’origine a refusé de l’accepter en raison du coût d’entretien de la maison. La personne a refusé parce que les contributions des résidents étaient également dues pour des travaux sur une route locale.

La communauté Waldsolms a remercié à titre posthume le couple Wedel pour l’héritage, déclarant qu’ils le géreront de manière responsable, développeront leur communauté pour le bien de tous et garderont un souvenir honorable du couple qui fait une si grosse somme. laissé pour eux.

Le maire a déclaré au journal local Heesenschau que l’argent serait utilisé pour construire des pistes cyclables, des bâtiments et un jardin d’enfants, tandis que les habitants ont également partagé leurs idées et suggéré que l’héritage serait dépensé pour une piscine extérieure, des transports en commun et des installations pour les enfants locaux. .