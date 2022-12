Une Allemande débranche le ventilateur d’un colocataire de l’hôpital alors qu’elle était agacée par le son

Une femme de 72 ans a été arrêtée après avoir prétendument éteint le ventilateur d’un colocataire de l’hôpital – deux fois – parce qu’elle était agacée par le son qu’il produisait, ont annoncé jeudi les autorités allemandes.

La femme a été emprisonnée, soupçonnée de tentative d’homicide involontaire suite à l’incident survenu dans un hôpital de la ville de Mannheim, dans le sud-ouest, mardi soir.

La police et les procureurs ont déclaré dans un communiqué que le suspect aurait éteint le ventilateur d’une femme de 79 ans et, bien que le personnel lui ait dit qu’il était vital pour le patient, l’aurait éteint plus tard dans la soirée.

La patiente âgée a dû être réanimée et, bien que sa vie ne soit pas en danger, elle nécessite toujours des soins intensifs, ont indiqué les autorités.

Le suspect a été présenté mercredi à un juge et incarcéré.

