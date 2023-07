Une Allemande condamnée exprime des remords pour la mort d’une fillette yézidie de 5 ans dans une affaire d’esclavage de l’EI

Une femme allemande condamnée pour avoir permis, avec son mari, la mort par soif d’une fillette yézidie de 5 ans qu’elle et son mari gardaient comme esclave alors qu’ils étaient membres du groupe État islamique en Irak ont ​​exprimé des remords dans le cadre d’une nouvelle condamnation l’audience s’est ouverte mercredi.

En mars, un tribunal fédéral a ordonné aux juges de Munich de reconsidérer la peine de la femme de 32 ans, qui n’a été identifiée que comme Jennifer W., conformément aux règles allemandes de confidentialité. Elle risque une peine plus sévère que les 10 ans qui lui ont été infligés lors de son procès initial.

L’accusé a été reconnu coupable en octobre 2021, entre autres, de deux chefs de crimes contre l’humanité par asservissement, dans un cas ayant entraîné la mort, de complicité de tentative de meurtre et d’appartenance à une organisation terroriste à l’étranger.

Les procureurs l’ont accusée d’être restée là alors que son mari de l’époque enchaînait la jeune fille yézidie dans une cour et la laissait mourir de soif. Lors de son premier procès, le tribunal a conclu qu’elle n’avait rien fait pour aider la jeune fille, même si cela aurait été « possible et raisonnable ».

La Cour fédérale de justice a estimé que les juges avaient commis une erreur en condamnant l’accusé pour un « cas moins grave » de crimes contre l’humanité et qu’ils avaient ignoré les circonstances aggravantes. La loi allemande autorise une peine d’emprisonnement à perpétuité dans les cas où les actions d’un accusé entraînent la mort d’une personne.

Alors que la nouvelle procédure devant le tribunal d’État de Munich s’est ouverte mercredi, Jennifer W. a déclaré dans un communiqué lu par un avocat de la défense qu’elle regrettait ce qui s’était passé, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

« J’ai été condamnée à juste titre », indique le communiqué, ajoutant qu’elle en avait « qualifié ou contesté » des aspects lors du procès initial, mais qu’elle ne voulait plus le faire. « J’étais également responsable de la mort », a-t-il ajouté.

Huit audiences sont prévues pour la nouvelle audience, et une décision sur la peine pourrait intervenir fin août.

Jennifer W. a été placée en garde à vue alors qu’elle tentait de renouveler ses papiers d’identité à l’ambassade d’Allemagne à Ankara en 2016 et expulsée vers l’Allemagne.

Son ex-mari, un citoyen irakien qui n’a été identifié que sous le nom de Taha Al-J., a été reconnu coupable par un tribunal de Francfort en novembre 2021 de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et lésions corporelles ayant entraîné la mort. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité.