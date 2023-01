Une Allemande accusée d’avoir tué un sosie pour simuler sa propre mort

Ils ont appelé les autorités et ont vu le corps de leur fille sortir de la voiture.

Et leur fille était soupçonnée de l’avoir assassinée – potentiellement pour simuler sa propre mort, selon la police et les procureurs.

Le cas de la femme irakienne allemande vivant dans la ville méridionale d’Ingolstadt, nommée Shahraban K. par le journal allemand Bild, a choqué de nombreuses personnes en Allemagne. Ses parents avaient voyagé de Munich à Ingolstadt pour la retrouver après qu’elle ait cessé de répondre à leurs appels – et ont retrouvé sa voiture et le corps le 16 août.

La police a commencé à enquêter et a publié une première déclaration concernant un homicide, affirmant qu’il semblait que la femme avait été la “victime d’un crime violent”. Mais des doutes ont rapidement émergé sur son identité car les preuves ADN et les empreintes digitales de la victime ne correspondaient pas à celles de la femme disparue, et alors que la police entendait des «rumeurs» selon lesquelles la femme disparue avait été vue en train de conduire dans la région, a déclaré le porte-parole de la police Andreas Aichele dans un entretien.