Une alimentation saine contenant seulement 10 % d’aliments ultra-transformés peut augmenter le risque de déclin cognitif et d’accident vasculaire cérébral

Manger plus aliments ultratransformés est lié à un risque plus élevé de déclin cognitif et accident vasculaire cérébral, même si une personne essaie d’adhérer à un diète méditerranéennele Régime DASH ou la Régime ESPRITselon une nouvelle étude.

Les trois régimes sont à base de plantes et visent à consommer davantage de fruits et légumes, de grains entiers, de haricots et de graines, tout en limitant le sucre, la viande rouge et aliments ultratransformés.

« Si vous augmentiez votre aliments ultra-transformés En augmentant votre consommation de 10 % dans l’étude, cela a augmenté votre risque de déficience cognitive de 16 % », a déclaré le cardiologue Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver. Il n’a pas participé à l’étude.

« Vous pouvez toujours extrapoler et dire : ‘Eh bien, si quelqu’un augmente sa consommation d’aliments ultra-transformés de 100 %, alors il a 160 % de chances de souffrir de troubles cognitifs' », a-t-il déclaré. « Bien sûr, cette étude ne peut montrer qu’une association, et non une cause et un effet directs. »

D’un autre côté, manger davantage d’aliments non transformés ou peu transformés était associé à un risque 12 % inférieur de déficience cognitive, selon l’étude. publié mercredi dans la revue Neurologie.

LauriPatterson/E+/Getty Images Selon une nouvelle étude, manger davantage d’aliments ultra-transformés tels que des hot-dogs est lié à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral et de déclin cognitif.

Les aliments non transformés comprennent les fruits et légumes frais, les œufs et le lait. Aliments peu transformés inclure des ingrédients culinaires tels que le sel, les herbes et les huiles, ainsi que des aliments tels que des produits en conserve et des légumes surgelés qui combinent des ingrédients culinaires avec des aliments non transformés.

Les aliments ultratransformés comprennent les soupes préemballées, les sauces, les pizzas surgelées, les plats prêts à manger et les aliments de plaisir tels que les hot-dogs, les saucisses, les frites, les sodas, les biscuits du commerce, les gâteaux, les bonbons, les beignets, les glaces et bien d’autres encore.

Ces aliments sont généralement riches en calories, en sucre et en sel ajoutés et pauvres en fibres, ce qui peut contribuer à des problèmes de santé cardiométaboliques, à la prise de poids, à l’obésité, au diabète de type 2 et à l’hypertension artérielle, selon les experts.

L’étude a analysé les données de 30 000 personnes participant à l’étude REGARD, ou REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke, composées à 50 % de Blancs et à 50 % de Noirs dans un groupe national diversifié de personnes qui ont été suivies pendant jusqu’à 20 ans.

Le risque d’accident vasculaire cérébral était 8 % plus élevé chez les personnes qui ajoutaient les aliments les plus ultra-transformés à leur alimentation par rapport à celles qui mangeaient des aliments peu transformés, a déclaré l’auteur de l’étude et neurologue, le Dr W. Taylor Kimberly, chef de la division des soins neurocritiques au Massachusetts. Hôpital général de Boston.

Ce risque s’élève à 15 % pour les participants noirs, probablement en raison de l’impact des aliments ultra-transformés sur l’hypertension artérielle dans cette population, a déclaré Kimberly. Cependant, si une personne mangeait davantage d’aliments non transformés ou peu transformés, le risque d’accident vasculaire cérébral diminuait de 9 %, selon l’étude.

Qu’est-ce qui, dans les aliments ultra-transformés, pourrait leur permettre de saboter les efforts visant à suivre une alimentation saine ? Cela pourrait être dû à leur mauvaise composition nutritionnelle et à leur tendance à augmenter la glycémie, ce qui peut conduire au diabète de type 2, à l’obésité, à une tension artérielle élevée et à un taux de cholestérol élevé, ont déclaré Peipei Gao et Zhendong Mei dans un communiqué. éditorial publié avec l’étude.

Mei est chercheuse en médecine au Brigham and Women’s Hospital de Boston, tandis que Gao est étudiante diplômée en nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health, également à Boston. Ni l’un ni l’autre n’ont été impliqués dans l’étude.

Le diabète de type 2, l’obésité, l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie sont tous des facteurs de risque clés de maladies vasculaires du cœur et du cerveau, ont-ils écrit.

L’impact sur les vaisseaux sanguins qui conduit à un accident vasculaire cérébral et à un déclin cognitif peut également être dû « à la présence d’additifs, notamment des émulsifiants, des colorants, des édulcorants et des nitrates/nitrites, qui ont été associés à des perturbations de l’écosystème microbien intestinal et à une inflammation », ont-ils déclaré. ajoutée.

Les études sur les dangers de la consommation d’aliments ultra-transformés se multiplient. Selon un Bilan de février de 45 méta-analyses sur près de 10 millions de personnes, mangeant 10% de plus aliments ultratransformés augmente le risque de développer ou de mourir de dizaines de problèmes de santé indésirables.

Cette augmentation de 10 % était considérée comme une « référence », et l’ajout d’aliments ultra-transformés pourrait augmenter le risque, disent les experts.

Selon l’étude, il existe des preuves solides qu’une consommation plus élevée d’aliments ultra-transformés est associée à un risque environ 50 % plus élevé de décès liés aux maladies cardiovasculaires et aux troubles mentaux courants.

Les chercheurs ont également trouvé des preuves hautement suggestives selon lesquelles manger davantage d’aliments ultra-transformés augmentait le risque d’obésité de 55 %, les troubles du sommeil de 41 %, le développement du diabète de type 2 de 40 % et le risque de dépression de 20 %.

« Nous avons vraiment besoin de mettre une pancarte dans le rayon des aliments ultra-transformés, ou sur l’emballage, comme c’est le cas sur les cigarettes, disant : ‘Attention, cet aliment peut être nocif pour votre santé' », a déclaré Freeman.

« Ce que nous considérons comme de la « nourriture pratique » doit vraiment passer d’un paquet de chips à une pomme ou une carotte qui sont également de longue conservation et peuvent voyager dans votre sac à main ou votre sac à dos », a-t-il déclaré. « Et nous devons rendre ce genre de choses plus facilement accessibles, en particulier à nos enfants et dans les déserts alimentaires où souvent toute la nourriture disponible est ultra-transformée. »