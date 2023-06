Une alimentation riche en oméga-3 pourrait aider à ralentir la SLA

JEUDI 22 juin 2023 (HealthDay News) — La consommation d’acides gras oméga-3 comme l’huile de lin et les noix peut aider à ralentir le déclin de la fonction physique liée à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), selon de nouvelles recherches.

La SLA (anciennement connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig) est une maladie neurodégénérative progressive qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Les personnes atteintes de SLA perdent la capacité d’initier et de contrôler les mouvements musculaires au fil du temps. La durée de vie moyenne après le diagnostic est de deux à cinq ans.

Une diminution plus lente des symptômes peut également prolonger légèrement la survie des personnes atteintes de SLA, ont noté les chercheurs.

Les nouveaux résultats de l’étude ont été publiés en ligne le 21 juin dans la revue Neurologie.

« Le lien que notre étude a trouvé entre l’alimentation et la SLA est intrigant et suggère, mais ne prouve pas, que les personnes atteintes de SLA pourraient bénéficier de l’incorporation de plus d’acides gras oméga-3 dans leur alimentation », a déclaré le Dr Kjetil Bjornevik, professeur adjoint d’épidémiologie. et nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health, à Boston.