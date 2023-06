Une alerte par temps sec exhorte les habitants de Sauk Salley à ne pas brûler – Shaw Local

SAUK VALLEY – Les conditions de sécheresse, la hausse des températures et les vents violents ont incité les autorités locales à exhorter les habitants de la vallée de Sauk à ne pas allumer de feu – et à ne pas allumer de feux d’artifice.

Mercredi, la gestion des urgences du comté de Lee a émis un « risque d’incendie élevé » alors que les températures à midi approchaient les 90 degrés.

« Les conditions sèches continues, combinées à des vents soufflant à plus de 25 à 30 mph cet après-midi, augmenteront le risque de propagation des feux d’herbe et de broussailles. S’il vous plaît, ne brûlez pas dans ces conditions », a déclaré l’agence sur les réseaux sociaux.

Rock Falls a également annoncé une interdiction temporaire des feux à ciel ouvert en raison des conditions de sécheresse.

«Ceci est en vigueur à compter du 20 juin. Aucun feu récréatif n’est autorisé pendant cette interdiction temporaire de brûlage à ciel ouvert. L’interdiction restera en vigueur jusqu’à ce que les conditions de sécheresse s’améliorent », ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse. « De plus, le conseil municipal de Rock Falls a adopté une résolution recommandant fortement aux résidents de s’abstenir d’utiliser des feux d’artifice pendant cette période de sécheresse. »

Lundi, le chef de la police de Rock Falls, David Pilgrim, a exhorté les gens à faire preuve d’une extrême prudence lors de la célébration des prochaines vacances du 4 juillet.

«Le service de police de Rock Falls souhaite rappeler à tous de passer un week-end du 4 juillet en toute sécurité. Bien que les feux d’artifice puissent être amusants, chaque année, ils causent des blessures graves, des dommages matériels et des incendies », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Pilgrim a également rappelé aux résidents que les feux d’artifice, les bruits forts et les éclairs lumineux qui y sont associés peuvent effrayer les animaux de compagnie et causer des problèmes importants aux personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique. Il a également noté que les feux d’artifice à la consommation sont illégaux en vertu de la loi de l’État.

« Toute utilisation de feux d’artifice grand public n’est autorisée qu’après l’approbation de l’officier du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois et la délivrance d’un permis d’affichage de feux d’artifice grand public valide », selon le communiqué. « Les feux d’artifice interdits aux consommateurs comprennent les fusées-bouteilles, les bougies romaines, les M-80, les bombes cerises, les pétards et autres feux d’artifice qui se lancent dans les airs et explosent. »

Les feux d’artifice interdits aux consommateurs n’incluent pas les feux d’artifice « à effet de nouveauté » tels que les serpents, les vers luisants, les bombes fumigènes, les poppers et les cierges magiques, selon le communiqué.

« En raison des conditions incroyablement sèches, l’utilisation de tout feu d’artifice doit être étroitement surveillée pour s’assurer qu’un incendie ne se produise pas. Aucun feu d’artifice personnel ne sera autorisé dans le district RB&W pendant le feu d’artifice du 30 juin en raison des conditions extrêmement sèches », selon le communiqué.