Une alerte à la bombe force un avion Scoot à faire demi-tour entre Singapour et Perth, selon une compagnie aérienne

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — La compagnie aérienne à bas prix de Singapour Scoot a déclaré jeudi qu’un de ses avions avait fait demi-tour vers la cité-État une heure après avoir décollé pour Perth en raison d’une alerte à la bombe, puis avait atterri en toute sécurité.

Scoot, une filiale du groupe Singapore Airlines, a indiqué que le vol TR16 avait décollé à 16h11 (08h11 GMT) de l’aéroport Changi de Singapour avec 363 passagers et 11 membres d’équipage.

« Environ une heure après le début du vol, une décision de précaution a été prise de ramener l’avion vers Singapour en raison d’une alerte à la bombe », a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Un avion de l’armée de l’air a été déployé pour escorter l’avion jusqu’à l’aéroport, et les services d’urgence ont également été activés, selon Scoot.

L’avion a atterri en toute sécurité à Singapour à 18h27 (10h27 GMT) et des contrôles de sécurité ont été effectués, a indiqué la compagnie aérienne, ajoutant qu’elle ne pouvait pas fournir plus de détails car une enquête était en cours.

« Scoot s’excuse sincèrement pour la perturbation et la gêne occasionnée. La sécurité de nos clients et de notre équipage est notre priorité absolue, et nous continuerons à fournir une assistance à nos clients », a déclaré la compagnie aérienne.

Le Singapore Straits Times a cité un passager non identifié disant que les passagers avaient été informés que l’avion rencontrait des « problèmes mineurs ». Il a déclaré au quotidien qu’il n’avait vu aucun passager se comporter de manière suspecte, mais a déclaré que la police était montée à bord pour escorter deux personnes hors de l’avion après l’atterrissage.

The Associated Press