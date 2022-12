Une alerte à la bombe demande l’évacuation du Riverside Theatre

C’est un triste jour dans notre pays où vous ne pouvez même pas aller à un concert de Patti LaBelle sans que quelqu’un menace de faire sauter l’endroit !

Patti LaBelle a été précipitée hors de la scène samedi soir lors de son concert au Riverside Theatre de Milwaukee en raison d’une alerte à la bombe, ont déclaré les organisateurs.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait LaBelle tenant un bouquet de fleurs tout en parlant aux fans sur scène lorsque soudainement trois personnes s’approchent de LaBelle. Elle a crié “Attendez !” juste avant que les hommes ne repoussent son pied de micro et ne l’escortent hors de la scène sans explication.

L’organisateur du concert, le Pabst Theatre Group, a déclaré dans un communiqué : « Le spectacle de Patti LaBelle de ce soir au Riverside Theatre a été reporté à la suite d’une alerte à la bombe sur laquelle a enquêté le service de police de Milwaukee. Nous sommes reconnaissants des efforts du service de police de Milwaukee et de nos clients et de notre personnel pour leur sortie sûre et ordonnée. Nous travaillons avec l’artiste pour reprogrammer le spectacle.

Selon ATM4Selon la police, les participants au concert ont été évacués en toute sécurité et l’enquête est en cours.

Le spectateur Scott Pierce a déclaré au Milwaukee Journal Sentinelle, “C’est arrivé si vite. Tout le monde est sorti très calmement du théâtre d’une manière incrédule. J’ai entendu beaucoup de commentaires disant à quel point il était triste que quelqu’un fasse une cascade aussi pathétique. Avant l’incident, la foule appréciait vraiment Patti. Juste triste que quelqu’un fasse ça.

Une participante au concert s’est rendue sur Twitter pour parler de son expérience des événements de cette nuit-là.

D’autres fans sont intervenus sur les réseaux sociaux et Patti LaBelle est devenue un sujet tendance sur Twitter en quelques minutes.

LaBelle a été pas mal occupée ces derniers jours. Elle était l’une des interprètes des Kennedy Center Honors de cette année et a rendu hommage à son amie Gladys Knight.

LaBelle n’a cependant pas encore commenté l’incident sur les réseaux sociaux.