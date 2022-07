Une alerte à la bombe à l’aéroport de San Francisco déclenche une évacuation

Une alerte à la bombe à l’aéroport de San Francisco a déclenché une évacuation du terminal international vendredi, a annoncé la police locale.

Les agents ont reçu une alerte à la bombe et ont trouvé un “colis suspect”, a écrit l’équipe des relations avec les médias du département de police de San Francisco sur Twitter.

“Int’l (terminal) évacué, l’unité EOD enquête. Nous fournirons des mises à jour en direct au fur et à mesure que l’enquête se poursuit. Attendez-vous à des retards car cela pourrait interrompre les opérations aéroportuaires en cours.”

“En raison de l’activité policière en cours, le terminal international est en cours d’évacuation”, ont écrit les responsables de l’aéroport sur Twitter.

“Veuillez éviter le terminal international jusqu’à nouvel ordre.”

L’aéroport, qui a accueilli plus de 3 millions de passagers en 2020 selon ses propres chiffres les plus récents, a ajouté que la prise en charge et le retour n’étaient disponibles que dans ses terminaux nationaux.