Une aînée de London, en Ontario, dit qu’avoir été renversée par une voiture a « ruiné » sa vie. Le conducteur a été condamné à une amende de 110 $

Jusqu’à la fin du mois dernier, Sue Stead de London, en Ontario, était une personne âgée active qui marchait deux fois par jour, vivait seule dans un condo de trois étages et aimait jardiner.

Tout a changé lorsqu’un conducteur a heurté la femme de 78 ans le mois dernier alors qu’elle se promenait le matin. Aujourd’hui, Stead est dans un plâtre, se remet d’une opération majeure au genou et est principalement confiné à un fauteuil roulant.

Elle exhorte maintenant les conducteurs à ralentir et à faire attention, tandis que sa famille demande des sanctions plus sévères pour les conducteurs qui heurtent des piétons.

Rien n’est aussi important que la vie que vous sauvez si vous ralentissez. – La fille de Sue Stead, Lisa

« Je suis folle », a déclaré Stead depuis son fauteuil roulant dans sa maison d’Adélaïde Street North cette semaine. « Il y a tellement de gens qui se font frapper dans cette ville. C’est terrible.

« Cela a détruit ma vie parce que je suis une personne très indépendante. »

Après avoir été heurtée par un conducteur alors qu’elle traversait une intersection, Stead a passé une semaine à l’hôpital avec une fracture du genou, qui a nécessité une intervention chirurgicale. (Soumis par Lisa Stead)

La vie a bien changé

Juste après 8 h HE le 26 mai, alors qu’il traversait Adelaide Street North à Tennent Avenue à un feu vert, Stead a été soudainement heurté par un véhicule.

« Je n’ai même pas vu la voiture qui m’a percutée jusqu’à ce que je sois allongée sur le sol », a-t-elle déclaré.

Il est généralement recommandé de garder une personne blessée immobile jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, afin de réduire le risque de blessure supplémentaire, à moins que cette personne ne soit en danger immédiat. Les passants ont fini par retirer Stead de la route.

C’est une intersection tellement achalandée, dit-elle.

À moins que nous ayons un signal du gouvernement provincial indiquant que ce type de conduite n’est pas du tout acceptable, rien ne changera.​ – David Shellnutt, avocat spécialisé en dommages corporels à Toronto

La semaine suivante, elle s’est rétablie à l’hôpital après avoir subi une opération au genou pour une fracture du plateau tibial.

« Ils ont inséré une plaque et de nombreuses vis pour maintenir le tout ensemble », a déclaré la fille de Stead, Lisa, 51 ans.

« Cela a définitivement changé la trajectoire de sa vie. »

Nouvellement mariée, Lisa a emménagé avec sa mère pour l’aider à s’occuper de ses soins 24 heures sur 24.

« Il y aura des répercussions à vie pour elle à la suite de cet accident. »

Police de Londres Const. Sandasha Bough a déclaré que le conducteur qui a heurté Stead « a été accusé de » Tourner – pas en toute sécurité « . Le total à payer est de 110 $. »

Réclame des peines plus sévères

Lisa a déclaré que les médecins avaient dit à sa mère qu’elle aurait probablement besoin d’un remplacement complet du genou sur la route et qu’elle pourrait également souffrir d’arthrite au genou.

« Lorsque vous heurtez une personne avec votre voiture, je pense que le permis de conduire devrait être suspendu. Vous avez heurté une personne et vous auriez pu prendre une vie. Cela mérite des accusations beaucoup plus sévères. »

CBC News a demandé à la police de Londres le nombre de fois où des conducteurs ont heurté des piétons dans la ville cette année. La salle de rédaction a été avisée de déposer une demande d’accès à l’information. Après avoir compté les communiqués de presse de la police mentionnant des piétons heurtés par des véhicules et compilé les propres histoires de CBC, nous avons identifié au moins 10 piétons qui ont été heurtés jusqu’à présent cette année, dont un lundi soir. Deux de ces piétons ont été tués.

Selon Parachute Canada, un organisme de bienfaisance national voué à la prévention des blessures, 17 enfants ont été tués dans des incidents impliquant des piétons au Canada en 2020, selon les derniers chiffres disponibles. L’organisation affirme qu’il y a environ 1 000 enfants piétons blessés chaque année.

Lisa Stead, 51 ans, a emménagé avec sa mère pendant qu’elle se remet d’une opération au genou. Lisa dit que l’incident a changé la trajectoire de la vie de sa mère. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

« Nous avons besoin d’un changement », a déclaré David Shellnutt, un avocat spécialisé en dommages corporels basé à Toronto. « Conduire est un privilège, et si vous blessez quelqu’un pendant que vous le faites, vous devriez perdre ce privilège pendant une période prolongée. »

Alors que le conducteur dans le cas de Stead a été accusé d’une simple infraction au code de la route qui n’incluait pas la suspension du permis de conduire, d’autres accusations telles que la conduite imprudente et la conduite dangereuse peuvent entraîner des sanctions plus sévères, y compris des peines d’emprisonnement.

Mais bien trop souvent, les conducteurs s’en tirent avec un peu plus qu’une tape sur les doigts, a déclaré Shellnutt.

« Nous devrions appliquer les sanctions les plus sévères dont nous disposons aux automobilistes qui causent par négligence des dommages aux personnes », a-t-il déclaré. « Si nous ne le faisons pas, cela envoie non seulement un signal non seulement à ce chauffeur, mais aussi aux autres chauffeurs, que vous pouvez tuer et mutiler des gens avec très peu d’impact sur votre vie personnelle.

« À moins que nous ayons un signal du gouvernement provincial indiquant que ce type de conduite n’est pas du tout acceptable, rien ne changera.

C’est pourquoi il appuie le projet de loi présenté par le NPD qui s’appelle le Loi sur la sécurité des déplacements des Ontariensqui comprend le service communautaire, la suspension du permis et la rééducation des conducteurs, et que les conducteurs se présentent au tribunal pour entendre les déclarations de la victime dans le cadre de leurs sanctions.

Le projet de loi a été adopté en première lecture en novembre dernier.

Stead dit qu’elle était une marcheuse passionnée avant qu’un conducteur ne la frappe à la fin du mois dernier. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Sue espère que partager son histoire rappellera aux gens de ralentir.

« Je sais que c’est frustrant à cause de toutes les constructions en cours », a-t-elle déclaré. « Même s’il n’y avait pas de construction, tout le monde doit ralentir. Surveillez où vous allez et surveillez les lumières. »

Sa fille a ajouté: « Elle aurait pu être tuée et ce serait une histoire terrible. Elle est ici et elle est là pour raconter l’histoire. Dieu merci pour cela.

« Cela peut vraiment vous arriver, et si vous gardez cela à l’esprit lorsque vous vous déplacez dans la ville, rien n’est aussi important que la vie que vous sauvez si vous ralentissez. »