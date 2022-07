Une aînée de Chilliwack craint l’itinérance alors qu’elle fait face à la crise locative de front – Kelowna Capital News

Colleen Frank est épuisée. Découragé. Fâché. Surtout, elle est triste.

L’homme de 72 ans de Chilliwack risque d’être expulsé. À la fin du mois, elle doit quitter son petit appartement du complexe Westwind sur Watson Road, et elle ne sait pas où elle ira.

« Il y a suffisamment de terres dans ce pays pour que tout le monde puisse avoir une maison décente », a-t-elle déclaré. “Mais ce n’est pas le cas.”

Frank ne peut pas se permettre tout ce qu’elle a vu et elle est terrifiée à l’idée de finir à la rue.

On lui a dit en mars qu’elle devait quitter l’immeuble dans lequel elle habitait depuis juillet 1999. Le propriétaire de l’immeuble l’a informée qu’un membre de sa famille « avait des problèmes » et qu’il devrait emménager dans son logement.

Frank soupçonne fortement qu’elle est “rénovée”. C’est la chose où un propriétaire d’immeuble se débarrasse des locataires existants, répare les unités et les loue à un taux plus élevé.

Mais ce n’est qu’un soupçon, qu’elle ne peut pas prouver.

Frank était censé sortir fin mai, mais elle a déposé un litige de location. L’audience est le 28 juillet et si le juge se prononce contre elle, elle devra partir le 29 juillet.

C’est un conte familier de nos jours. Avec la montée en flèche de l’immobilier, les gens ne peuvent pas acheter. Avec la montée en flèche des loyers, les gens ne peuvent plus louer.

Si vous ne pouvez pas acheter et que vous ne pouvez pas louer, que reste-t-il ?

Pour une personne âgée comme elle, les considérations financières sont énormes. Les strates de Westwind la payaient pour être la gérante non officielle de l’immeuble, un travail qui couvrait son loyer et rien de plus.

“On m’a essentiellement qualifiée de femme de ménage, de gardienne, de mère de dortoir, de gardien de prison et de FFM (faux gestionnaire gratuit)”, a-t-elle écrit dans une lettre à la Residential Tenancy Branch. “J’ai géré toutes les urgences, participé aux inspections d’incendie, aux évacuations, aux appels de maintenance et aux affaires de police pendant 20 ans.”

Avec ce revenu bientôt épuisé, elle se retrouvera avec la Sécurité de la vieillesse et une petite pension, ce qui représente un maigre 1 000 $ par mois.

Elle ne peut pas obtenir le Supplément de revenu garanti (CPG), jusqu’à 995,99 $, que reçoivent de nombreuses personnes âgées à faible revenu.

Frank a commencé à puiser dans son épargne-retraite en 2018, “juste pour survivre”, et l’argent qu’elle a retiré est classé comme un “paiement de difficultés”. Il est ajouté à son revenu en 2022 même si elle l’a gagné il y a des décennies, ce qui la rend inéligible au CPG, et elle est imposée dessus le printemps suivant.

Elle est bien en deçà du niveau de vie de base du Canada en 2022, fixé à environ 18 000 $.

“Vous ne pouvez pas louer, manger, avoir le téléphone et le câble, le transport et les ordonnances sur 1 000 $ par mois”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas possible.”

Frank a collecté des lettres de soutien d’autres locataires ces dernières semaines.

“Les résidents vont souffrir parce qu’il n’y a aucun moyen de trouver quelqu’un qui mettra le niveau de soin dans cet endroit comme le fait Colleen”, a écrit Kate McGladdery.

Une petite fille dans le bâtiment a ajouté cette pensée.

“J’aime beaucoup Colleen et elle doit rester ici. Ne sois pas méchant !

Frank a parlé à des politiciens et à des travailleurs des ressources, à toute personne à qui elle peut penser et qui pourrait être en mesure d’aider. Tous ont de bonnes intentions, mais elle se retrouve dans un cercle sans fin de références. La personne A la réfère à la personne B qui la réfère à la personne C qui la réfère à la personne A.

“J’ai eu des centaines et des centaines d’appels téléphoniques et j’ai parlé à tout le monde à qui parler, et je viens d’être renvoyé à des personnes à qui j’ai déjà parlé”, a déclaré Frank. « Personne ne répond au téléphone. Tout le monde est en vacances. Ils disent qu’ils vous rappelleront et ils ne le font pas.

“C’est épuisant et je suis fatigué.”

Le programme d’aide au logement pour les locataires âgés (SAFER) serait une option s’il n’exigeait pas la signature d’un contrat de location comme condition d’admissibilité. Frank ne peut pas trouver un endroit qu’elle peut se permettre, donc elle ne peut pas signer un contrat de location et elle ne peut pas qualité.

Une travailleuse-ressource a suggéré que son seul espoir était de faire en sorte que quelqu’un lance un GoFundMe en son nom, afin qu’elle ait au moins de l’argent pour l’aider à atterrir sur ses pieds.

Et c’est de cela qu’il s’agit, une personne âgée contrainte de recourir à la mendicité en ligne pour survivre.

« Je ne suis pas le genre de personne qui demande de l’aide », dit-elle. « C’est généralement moi qui donne l’aide. Je ne suis pas du genre à mendier et je n’ai jamais été du genre à m’asseoir sur mon duff, donc c’est difficile. C’est très difficile. J’essaie d’être positif, mais ce n’est pas facile et je ne pense pas avoir bien dormi depuis l’automne 2021.

« Mais j’ai toujours dit qu’il fallait trouver au moins une chose par jour pour sourire et rire. C’est ce que j’essaie de faire.

GoFundMe de Franks est sur gofundme.com/f/losing-my-home-seniors-rental-crisis.

