Une agricultrice de 19 ans a griffonné ‘t ***’ et ‘c ***’ sur la maison de son amant et a fourré des pommes dans son échappement après l’avoir larguée

Une agricultrice a fourré des pommes dans l’échappement de la voiture d’un homme et a gribouillé les mots ”T*at et c*nt” sur la porte de son jardin après avoir juré de se venger de lui lorsqu’il a rompu leur aventure on-off.

Melanie Meigh, 19 ans, a vandalisé le véhicule de Jack McMahon avec de la peinture en aérosol et a également laissé tomber ses pneus après l’avoir averti plus tôt: ” J’espère que vous aimez votre voiture. ”

M. McMahon est rentré du travail à la suite d’une dénonciation pour trouver Meigh à la porte de sa maison dans le village aisé de Tarporley dans le Cheshire et l’a averti que sa famille de Londres était “en train de monter”.

Il est apparu qu’elle avait volé le passeport de M. McMahon, un jeu de clés et 12 £ en espèces avant de s’enfuir. On pense qu’elle avait attrapé des pommes d’un arbre voisin pour boucher son échappement.

Meigh a par la suite appelé la victime à plusieurs reprises, se vantant : « J’espère que vous aimez les pommes », « Bravo pour les clés » et « J’ai votre passeport ». Elle et un ami surpris en train de flâner à l’intérieur de la maison ont ensuite été arrêtés pour les dégâts.

Au tribunal de première instance de Warrington, Meigh of Middlewich dans le Cheshire, qui a fréquenté le Reaseheath College spécialisé dans le Cheshire, a admis quatre infractions de dommages criminels, trois de vol et une de harcèlement. Le tribunal a appris qu’elle attendait actuellement un enfant d’un autre homme.

Arron Smith, poursuivant, a déclaré que les incidents se sont produits en août après que M. McMahon a rencontré Meigh en ligne. “Il avait rencontré Mlle Meigh sur une application de rencontres et la connaissait depuis environ trois semaines”, a-t-il ajouté.

”Ils n’étaient pas en couple mais il avait été intime avec elle. “Il a décidé qu’il ne voulait pas de relation à l’avenir.

“Le 12 août, aux petites heures du matin ce jour-là, il voulait que Mlle Meigh laisse son adresse. Un ami est venu la chercher, mais la victime a consenti à la laisser rester à l’adresse.

“Le lendemain, il est allé travailler mais avant de partir, il y a eu une dispute avec Mlle Meigh. Elle a dit que sa maison allait être détruite et elle a ajouté:” J’espère que vous aimez votre voiture.

“Plus tard, au travail, il a été informé qu’une camionnette Nissan noire se trouvait devant sa propriété. Il s’est rendu compte plus tard que les dégâts avaient été causés.”

Parmi la série de dégâts, des pommes et de la peinture en aérosol avaient été bouchées dans le pot d’échappement de sa voiture, des mots insultants avaient été peints à la bombe sur sa clôture et son portail.

“Les pneus ont également été abandonnés en fonction du contexte de ce qui s’est passé”, a déclaré M. Smith: “Lorsque le monsieur est rentré chez lui, il a trouvé Mlle Meigh à la porte.

“La victime a déclaré qu’un appel téléphonique avait eu lieu. Mlle Meigh lui a alors dit que sa famille de Londres était en train de monter. Elle n’a pas dit pourquoi ils venaient mais il l’a pris comme une menace pour lui et sa propriété.”

”Il y a un certain nombre d’infractions devant le tribunal, un certain nombre d’incidents, y compris le harcèlement. C’était une période de temps relativement courte au cours de laquelle cela s’est produit, mais M. McMahon a également été affligé.

«Il a pris cela comme une menace que des gens venaient de Londres et se rendraient dans sa propriété.

“Les dommages criminels pourraient être considérés comme une attaque de vengeance. C’était clairement une sorte de représailles en raison de la fin de la relation ou de la façon dont elle s’est terminée.”

Meigh avait déjà été condamnée en février 2021, date à laquelle elle avait reçu une ordonnance de renvoi pour coups et blessures.

En guise d’atténuation, l’avocat de la défense Stuart Flood a déclaré que l’affaire précédente impliquait un incident avec sa mère, avec qui elle est maintenant en meilleurs termes.

“Il y a un peu d’immaturité ici”, a déclaré M. Flood, “Ce fut une relation très brève, comme vous l’avez entendu. Je ne suis pas sûr que ce soit de la vengeance, c’est peut-être un mot trop fort pour ça. Mais il y a beaucoup de mesquinerie ici.

« Ce sont toutes des infractions assez mineures. Il y avait un langage de choix sur la clôture et des pommes dans l’échappement et des vols dans la propriété quand elle y séjournait.

“Elle a son propre appartement et est enceinte de sept mois, non pas de M. McMahon mais d’un ancien jeune homme avec qui elle n’est plus en couple. ;;

Les magistrats ont ajourné la condamnation jusqu’au 1er février pour les rapports de probation et l’ont libérée sous caution à condition qu’elle ne contacte pas Jack McMahon par quelque moyen que ce soit.

“C’est tout à votre honneur que vous ayez rapidement plaidé coupable à un certain nombre d’infractions”, a déclaré le président Andrew Pope, “peu importe pour nous que les infractions soient vraiment graves ou mineures car nous ne vous condamnons pas aujourd’hui, mais nous pensez que vous bénéficieriez de l’engagement du service de probation.

”Nous pensons que vous avez besoin d’un peu de soutien ou de réhabilitation pour vous assurer que cela ne se reproduise plus. Nous sommes d’accord pour dire qu’il y a un peu d’immaturité. Peindre des choses et fourrer des pommes et des bananes dans un pot d’échappement de voiture se produisait quand j’avais 13 ou 14 ans.

Un homme de 24 ans arrêté pour la vague de vandalisme a nié tout acte répréhensible et sera jugé en mai.