Une “agression grave” contre la justice américaine reste impunie

Les enquêteurs ont été “incapables d’identifier” le coupable de la fuite du projet de décision Dobbs à Politico

Après des mois d’enquête pour savoir qui aurait pu divulguer le projet de verdict renversant des décennies de précédent sur l’avortement, la Cour suprême des États-Unis a annoncé jeudi que le coupable était introuvable.

Politico a publié l’intégralité du projet de décision Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization le 2 mai de l’année dernière, révélant que le tribunal se préparait à annuler le précédent envoyé par Roe contre Wade en 1973.

Dans la déclaration de jeudi, le tribunal a décrit la fuite comme “l’un des pires abus de confiance de son histoire” et “une grave atteinte au processus judiciaire”, ajoutant que la divulgation des délibérations internes menaçait l’intégrité de ses débats.

Le maréchal du tribunal a été chargé de découvrir le bailleur de fonds et a commencé à travailler en quelques jours. Une équipe de “avocats chevronnés et enquêteurs fédéraux formés ayant une expérience substantielle dans la conduite d’enquêtes pénales, administratives et cybernétiques” interrogé 97 employés de SCOTUS, mais ont été “incapable de déterminer” l’identité du fuyant, a déclaré le maréchal de la Cour suprême dans son rapport. La sonde a conclu qu’il était “peu probable” les ordinateurs SCOTUS étaient cependant accessibles de l’extérieur et recommandaient une série de mesures pour éviter de futures fuites.

Lire la suite Un juge de la Cour suprême des États-Unis visé par un assassinat

En plus de l’enquête du maréchal, le juge en chef John Roberts a contacté l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure Michael Chertoff pour “examiner et évaluer de manière indépendante” l’enquête. Chertoff a déclaré que la sonde était “complet” et qu’il ne pouvait pas penser à « toute mesure d’enquête supplémentaire utile ».

Chertoff a dirigé le DHS pendant le second mandat du président George W. Bush et a été juge et procureur fédéral avant cela. Il siège actuellement au conseil consultatif du United Democracy Center de Norm Eisen, une organisation à but non lucratif qui cherche à “sauvegarder la démocratie” par « faire avancer des élections libres, justes et sûres ».

La publication du projet Dobbs a été une bombe politique. Les républicains et les démocrates ont échangé des accusations quant à savoir qui aurait pu divulguer le document et pourquoi. Des militants pro-avortement ont manifesté devant les domiciles des juges conservateurs et ont même proféré des menaces de mort. La Maison Blanche a réagi à la fuite en appelant les Américains à voter pour les démocrates lors des prochaines élections de mi-mandat, le parti collectant des fonds à la suite de la controverse. Le tribunal est allé de l’avant et a annulé Roe en juin.